El Liverpool y adidas apuestan por lo retro con una reedición de la emblemática camiseta de la temporada 1995-96

La pieza estrella de este lanzamiento tan esperado es la reedición de la camiseta a cuatro colores: verde, blanco y negro. Se han conservado todos los detalles auténticos, desde el escudo original del club utilizado durante aquella temporada hasta el clásico logotipo de adidas y el inolvidable patrocinador en el pecho.

La colección se amplía con una gama completa de ropa de entrenamiento inspirada en el archivo, que incluye camisetas de entrenamiento, sudaderas y pantalones de chándal. Para aquellos que buscan un toque contemporáneo, también se ha presentado una versión «blackout» de edición limitada de la camiseta, que ofrece una alternativa elegante y en tonos similares a los colores vivos tradicionales.