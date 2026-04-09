El Liverpool sufrió en París ante un París Saint-Germain dominador. Los goles locales aturdieron al líder de la Premier, y Slot admitió la clara diferencia de calidad. El técnico holandés reconoció que el marcador podría haber sido mayor si los campeones de la Ligue 1 hubieran estado más acertados.

Tras el partido, dijo a TNT Sports: «Si analizamos los 90 minutos, tuvimos suerte de perder solo 2-0. El primer gol fue duro, pero seguir vivos es positivo. Ahora los llevaremos a Anfield, donde sabemos que el campo juega a nuestro favor».