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El Liverpool sigue «presionando con fuerza» para fichar a la promesa alemana Kennet Eichhorn
El Liverpool intensifica su interés por un centrocampista adolescente
El Liverpool sigue decidido a fichar a Eichhorn, promesa del Hertha, y, según Florian Plettenberg, habría negociado un posible acuerdo en los últimos días. El centrocampista de 16 años es uno de los talentos más codiciados de Alemania, y varios clubes importantes siguen de cerca su situación.
El Liverpool lo considera una prioridad a largo plazo y trabaja para cerrar el fichaje, mientras la competencia en la Premier League podría elevar su valor a unos 20 millones de euros. El club inglés figura entre los favoritos, aunque el jugador aún valora sus opciones.
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Las exigencias económicas cambian la lucha por el fichaje.
Según los informes, el Bayern de Múnich ha perdido interés debido al alto coste total del fichaje. El campeón de la Bundesliga no quiere invertir mucho en un jugador de solo 16 años.
El Borussia Dortmund también duda, aunque sigue vinculado al centrocampista. La elevada prima de fichaje solicitada por los representantes se ha convertido en un gran obstáculo para los clubes alemanes, mientras que los equipos más ricos de la Premier League parecen en mejor posición para satisfacer esas exigencias.
El Liverpool estudia un plan de desarrollo a largo plazo
Las normas del Brexit impiden que Eichhorn juegue en Inglaterra hasta julio de 2027, cuando cumpla 18 años. Por eso, el Liverpool busca alternativas para asegurarse su futuro y que siga formándose en Alemania. Según Plettenberg, una opción es ficharlo y cederlo de inmediato al Bayer Leverkusen, lo que le daría experiencia de alto nivel mientras sigue perteneciendo al Liverpool.
Se informa que el Manchester City estudia un plan parecido, lo que subraya el gran interés por el joven del Hertha. La rivalidad entre ambos clubes de la Premier League ha elevado su valor de cara al mercado estival.
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Se acerca el momento de decidir para los clubes interesados.
Las próximas semanas serán clave: los clubes deben decidir si formalizan su interés. La cláusula de rescisión de 12 millones de euros del Hertha de Berlín vence en junio, así que la presión para actuar rápido crece.
Liverpool sigue decidido a fichar a uno de los jóvenes talentos más cotizados de Alemania, pero la competencia del Manchester City y el interés persistente en la Bundesliga mantienen abierta la pugna por Eichhorn.