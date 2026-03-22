El Liverpool sigue cayendo en picado y el PSG da miedo: «Si jugamos así, acabará 10-0», advierte Warnock

Salah y sus compañeros sufrieron en el campo de losSeagulls su décima derrota en la liga, unas cifras que no se veían desde la temporada 2015/16. Un claro desplome si se tiene en cuenta que en las dos últimas temporadas (es decir, las de 2023/24 y 2024/25) las derrotas totales habían sido 8. Y es solo la séptima vez en la historia de la Premier que un equipo campeón en título logra la «hazaña» de perder 10 o más partidos.





Quinto en la Premier League a pesar de haber gastado 450 millones de libras en el mercado, el Liverpool venía de una convincente victoria sobre el Galatasaray que le valió el pase a loscuartos de final de la Liga de Campeones. Tras el parón por los partidos internacionales, los Reds deberán visitar al actual campeón de Europa, en París, antes de regresar a Inglaterra, seis días después.





Un doble enfrentamiento que, dadas las condiciones del Liverpool, asusta a sus propios aficionados. En declaraciones a la BBC, un antiguo pilar de losReds, el exdefensa Stephen Warnock, advirtió al entorno: «Si van así a París y juegan así, entonces contra el PSG puede acabar incluso 10 a 0. Lo digo para explicar lo mal que han jugado hoy los Reds. El Brighton tuvo muchas ocasiones y no las aprovechó, pero el PSG será mucho más frío y no fallará tantos goles. Estoy muy, muy preocupado por el Liverpool».





Formado precisamente en el Liverpool, además de con los Reds, Warnock jugó, entre otros, con el Blackburn, el Aston Villa y el Leeds.



