Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

El Liverpool se queda sin el sucesor de Mohamed Salah, ya que el PSG ha llegado a un acuerdo verbal con la revelación de la Bundesliga

Paris Saint-Germain
RB Leipzig
M. Salah
Y. Diomande
Fichajes
Liverpool

La búsqueda del Liverpool de un sucesor a largo plazo para Mohamed Salah se ha topado con un obstáculo: el París Saint-Germain lidera la carrera por uno de los talentos más prometedores de Europa. Según informes, el campeón de la Ligue 1 está cerca de fichar a la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande, tras recibir su aprobación para jugar en el Parque de los Príncipes.

  • El PSG se adelanta en la carrera por fichar a la estrella marfileña

    Luis Campos ya reestructura la plantilla del PSG tras sus recientes éxitos. El asesor deportivo sabe que debe renovar las opciones de Luis Enrique para evitar el «agotamiento extremo» y el desgaste físico que afectaron al plantel en la extensa temporada.

    Pensando en la sostenibilidad a largo plazo, el club busca una presencia dinámica en la banda derecha.

    Jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola prefieren la izquierda, y Ousmane Dembélé se ha recostado hacia el centro, por lo que la banda derecha se ha vuelto una prioridad.

    El perfil ideal para cubrirlo es el de Yan Diomande, por lo que el PSG competiría con el Liverpool, que lo ve como futuro sustituto de Mohamed Salah.


    • Anuncios
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG DIMITRIOS GIANNOULIS AUGSBURG Getty Images

    Se ha llegado a un acuerdo verbal con Diomande

    La pugna por el jugador de 19 años da un giro decisivo a favor del PSG. Según Sky Germany, Diomande ha dado luz verde a su fichaje, lo que acelera el proceso. La directiva parisina aguardaba esta muestra de interés mutuo antes de actuar.

    El marfileño no se mostró muy interesado en el Bayern, a pesar del interés bávaro, y aunque el proyecto de Anfield aún le atrae, la balanza se inclina hacia París, dejando a Liverpool con una difícil tarea para convencerlo.


  • La firme postura de Leipzig

    El RB Leipzig parte con una posición negociadora sólida. Diomande llegó el verano pasado del Leganés y tiene contrato hasta 2030. Tras ser nombrado mejor joven de la Bundesliga con 13 goles y nueve asistencias en 36 partidos, su valor nunca ha sido mayor.

    Se espera que el club alemán pida una cifra elevada por su joya. El PSG, sin embargo, no quiere pagar de más, pues ya tiene una plantilla repleta de talento.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    La competencia se desvanece mientras el PSG lidera la carrera.

    La complejidad de la operación ha hecho que otros pretendientes desistan. Aunque el interés del Liverpool persiste, las múltiples ofertas del jugador han complicado la situación para muchas partes.

    El enfoque proactivo del PSG y su capacidad para asegurarse la preferencia del jugador desde el principio les ha dado una clara ventaja sobre sus rivales europeos.

    El fichaje se concretará si PSG y Leipzig acuerdan el precio. Con el jugador inclinado hacia Francia, Liverpool podría buscar otro extremo de nivel mundial para reemplazar a Salah.