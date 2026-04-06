El Liverpool se muestra «optimista» respecto a la renovación de Ibrahima Konaté, ya que el jugador, en el punto de mira del Real Madrid, está deseando resolver su futuro antes del Mundial

A pesar de que su resurgimiento en 2026 ha reafirmado su condición de pieza clave bajo las órdenes del entrenador Arne Slot, las negociaciones con el Liverpool se han estancado por cuestiones económicas. Según se informa, Konate exige un aumento salarial significativo que refleje su papel como pilar fundamental de la defensa. Sus representantes consideran que su actual salario, de aproximadamente 150 000 libras a la semana, debería incrementarse para situarlo más cerca de los jugadores mejor pagados del club. En diciembre, el técnico holandés fue totalmente sincero sobre un breve bajón de forma, afirmando: «Estaba demasiado presente en las escenas del crimen». Sin embargo, el defensa se ha recuperado de forma impresionante para dominar los duelos individuales. Aunque está dispuesto a quedarse en Merseyside, esta falta de acuerdo ha alimentado nuevas especulaciones.