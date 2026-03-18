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El Liverpool se fija en la Serie A mientras los Reds se preparan para disputarle al Barcelona un defensa
Los Reds buscan un fichaje a precio reducido
El Liverpool se ha sumado oficialmente a la puja por Bastoni, según informan desde *Sport*, que señala que el club ha realizado consultas preliminares sobre la disponibilidad del defensa. El jugador de 26 años ha sido una pieza clave en San Siro desde la temporada 2019/20, convirtiéndose en uno de los centrales más sólidos de Europa en la salida del balón. El Inter lo había valorado anteriormente en 80 millones de euros (69 millones de libras/92 millones de dólares), pero, según se informa, las restricciones financieras han obligado al líder de la Serie A a considerar ofertas en torno a los 50 millones de euros. Varios clubes de élite han tomado nota de esta significativa bajada de precio.
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La preferencia por el catalán complica el traslado
Según la Gazzetta dello Sport, el Inter está «considerando seriamente» desprenderse del internacional italiano para hacer frente a su actual situación económica. Sin embargo, las informaciones de la prensa catalana sugieren que el Liverpool se enfrenta a un obstáculo importante a la hora de convencer al jugador. Se afirma que la principal preferencia de Bastoni es fichar por el Spotify Camp Nou, lo que coloca al Barcelona en una posición aparentemente ventajosa. A pesar de estos obstáculos, los Reds no se desaniman; dado que el agente de Bastoni ha registrado el interés de varias partes, el Liverpool tiene la esperanza de que su poderío financiero pueda acabar inclinando la balanza a su favor.
Se avecina una reorganización defensiva en Anfield
El interés por Bastoni llega en un momento crítico para la defensa del equipo de Slot. Aunque Virgil van Dijk sigue siendo la piedra angular de la zaga, el club afronta una situación de incertidumbre respecto al futuro a largo plazo de Ibrahima Konaté, ya que el contrato del francés está a punto de expirar. Además, con Joe Gómez y Van Dijk, de 34 años, ambos bajo contrato hasta 2027, y el joven prospecto Giovanni Leoni fuera de juego por una lesión de larga duración, la necesidad de un especialista zurdo de élite y con experiencia se ha vuelto urgente. El perfil estadístico de Bastoni lo convierte, en teoría, en el candidato ideal para el sistema de alta intensidad de Slot.
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Se prevé una intensa guerra de ofertas
Se prevé que la pugna por Bastoni se intensifique a medida que se acerque el mercado de fichajes de verano, ya que tanto el Liverpool como el Barcelona están barajando la posibilidad de presentar ofertas formales. Para los Reds, el reto consiste en superar el tradicional tirón del Barcelona para hacerse con un jugador que, según Transfermarkt, está valorado actualmente en 80 millones de euros (92,3 millones de dólares) por casi la mitad de ese precio. La posición final del Inter en la liga y sus objetivos de fichajes determinarán la rapidez con la que presionen para cerrar la venta. Mientras tanto, Bastoni sigue centrado en conseguir otro Scudetto con el Inter, pero su fichaje por una de las dos grandes ligas europeas parece cada vez más inevitable.
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