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El Liverpool recibe un ENORME impulso por el fichaje de Bradley Barcola mientras se avecina la salida de Cody Gakpo
Se reanudan las conversaciones por el principal objetivo de mercado
El Liverpool ha reanudado oficialmente las conversaciones con el PSG por el traspaso bomba de Barcola, según ESPN. El club de la Premier League está realizando un nuevo intento para cerrar un acuerdo por el internacional francés antes de que se cierre oficialmente el mercado de fichajes. Una oferta inicial de alrededor de 90 millones de libras (122,3 millones de dólares) fue rechazada rápidamente por el PSG a principios de este mes. El PSG pide actualmente la asombrosa cifra de 135 millones de libras (184,2 millones de dólares) para desprenderse de su codiciado extremo.
- Getty Images Sport
¿Salida de Gakpo para financiar un fichaje?
La clave para desbloquear este traspaso de gran envergadura podría estar en la posible salida de Gakpo. El atacante neerlandés ha sido vinculado con insistencia a Tottenham y Manchester City, lo que proporcionaría a Liverpool la capacidad financiera necesaria para cerrar el fichaje de Barcola.
El PSG tampoco ha cerrado por completo la puerta a una posible salida. Hablando el domingo, el director deportivo del PSG, Luis Campos, reconoció abiertamente que el mercado de fichajes sigue muy activo y señaló que «todavía podrían pasar muchas cosas» antes del cierre de mercado.
Las condiciones personales ya se han acordado con éxito
Barcola ha sido el fichaje prioritario absoluto para el club de Merseyside durante todo el verano, y Liverpool llegó a un acuerdo en los términos personales con el extremo hace ya algún tiempo. A pesar de estas negociaciones en curso, el atacante no está intentando activamente forzar una salida de la capital francesa. Con dos años aún restantes en su contrato actual, Barcola no ve con malos ojos quedarse si no se puede acordar una cifra final.
Sin embargo, su situación actual en la plantilla ha alimentado de forma natural los rumores sobre una salida. Todavía no ha participado en ninguno de los tres primeros partidos del PSG en la nueva temporada, después de haber jugado en los ocho encuentros de Francia mientras acabó cuarta en el Mundial de este verano.
- AFP
Días cruciales por delante en las negociaciones
A pesar de la persistente diferencia económica entre los dos pesos pesados europeos, crece el optimismo entre todas las partes de que el acuerdo es totalmente posible antes de que se cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre.
El siguiente paso depende por completo del club de la Premier League. El PSG espera plenamente que el Liverpool presente una oferta sensiblemente mejorada en las próximas 24 a 48 horas, un momento que se considera ampliamente decisivo en esta historia. Si finalmente se alcanza un compromiso, el Liverpool se hará con un objetivo muy codiciado que cumple 24 años la próxima semana.
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