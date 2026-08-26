La clave para desbloquear este traspaso de gran envergadura podría estar en la posible salida de Gakpo. El atacante neerlandés ha sido vinculado con insistencia a Tottenham y Manchester City, lo que proporcionaría a Liverpool la capacidad financiera necesaria para cerrar el fichaje de Barcola.

El PSG tampoco ha cerrado por completo la puerta a una posible salida. Hablando el domingo, el director deportivo del PSG, Luis Campos, reconoció abiertamente que el mercado de fichajes sigue muy activo y señaló que «todavía podrían pasar muchas cosas» antes del cierre de mercado.