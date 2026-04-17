El Liverpool quiere fichar a un centrocampista de la Premier League por 80 millones de libras, mientras que el futuro de Alexis Mac Allister en Anfield es incierto

Según talkSPORT, Liverpool se suma a la puja por Wharton, internacional inglés de 22 años que ha despegado en Selhurst Park. Crystal Palace pediría al menos 80 millones de libras por él.

El equipo de Arne Slot busca refuerzos para el centro del campo, pues el futuro de varios jugadores aún es incierto. Aunque Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai ya son fijos en el once, los directores deportivos Richard Hughes y Michael Edwards quieren seguir elevando el nivel técnico del plantel.