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Andoni Iraola LiverpoolGetty Images
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El Liverpool nombra a Andoni Iraola nuevo entrenador para suceder a Arne Slot

Liverpool
A. Iraola
Fichajes
Bournemouth
Premier League

El Liverpool ha anunciado el nombramiento de Andoni Iraola como nuevo entrenador del club. El español llega a Anfield para tomar las riendas de cara a la temporada 2026-27, tras la marcha de Arne Slot.

  • Comienza una nueva era en Anfield

    El Liverpool ha confirmado que Iraola, de 43 años, será su nuevo entrenador a partir de la temporada 2026-27. Sustituirá a Slot, quien dejó el club el sábado.

    Llega en el mejor momento de su carrera tras tres temporadas en la Premier con el Bournemouth, donde su estilo ofensivo llevó a los Cherries a Europa por primera vez al acabar sextos.

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  • La emoción ante un gran reto

    El nuevo entrenador mostró su alegría por llegar a uno de los clubes más ganadores del mundo. «Estoy muy emocionado», dijo a Liverpoolfc.com. «Todos conocen al Liverpool y saben que es enorme. Pero al vivirlo desde dentro, siempre he pensado que es un club especial».

    Y añadió: «No hace falta mucho para sentirse atraído por el Liverpool: el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a futbolistas de primer nivel y de luchar por títulos. Es difícil encontrar algo así, así que estoy muy emocionado por empezar».


  • Del País Vasco a la Premier League

    Nacido en el País Vasco, Iraola jugó como lateral derecho y disputó más de 500 partidos con el Athletic Club en 12 temporadas. Fue internacional con España en siete ocasiones y cerró su carrera en el New York City FC entre 2015 y 2016.

    Tras colgar las botas, inició una rápida y exitosa carrera como entrenador. En verano de 2018 debutó en el banquillo del AEK Larnaca y lo llevó a ganar la Supercopa de Chipre. Después dirigió al Mirandés de Segunda División, donde destacó por su perspicacia táctica.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    El ascenso de un genio táctico

    En 2020, Iraola fichó por el Rayo Vallecano y lo ascendió a La Liga en su primera temporada. Su rendimiento sobresaliente atrajo a clubes ingleses. Tres años después, la Premier League lo llamó y fue nombrado entrenador del Bournemouth.

    Su labor en el Bournemouth, que incluyó una racha de 18 partidos invictos y el sexto puesto la temporada pasada, le abrió las puertas de la Europa League. Ahora Iraola ficha por el Liverpool, donde empezará a preparar a los Reds para la próxima campaña y la lucha por los grandes títulos.