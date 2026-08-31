En declaraciones a BBC Sport, Hart señaló un marcado contraste entre la exitosa etapa de Isak en el Newcastle y sus dificultades actuales en Merseyside. El comentarista apuntó que el delantero era el gran punto de referencia en St James' Park, donde los centrocampistas sabían por instinto dónde estaba y jugaban con total confianza.

"Está claro que el Liverpool todavía no ha encontrado la manera de jugar con Alexander Isak", señaló Hart. "En el Newcastle todo pasaba por él.

"Eso se debía a una cuestión de confianza que habían construido con el tiempo: su centro del campo sabía exactamente dónde estaba y ni siquiera necesitaban levantar la cabeza porque él iba a estar ahí esperando.

"En el Liverpool esa confianza simplemente no existe en este momento. Nadie lo siente y él no es ese punto central, lo que está haciendo que parezca perdido y aislado".

Hart también lanzó una advertencia directa a Iraola en relación con la enorme inversión. Instó al técnico a construir su sistema ofensivo en torno al sueco o a encontrar una solución táctica alternativa. Y añadió: "Andoni Iraola tiene que tomar algunas decisiones importantes. ¿Construye su equipo a su alrededor [Isak] o intenta encontrar una solución diferente dentro de su plantilla? En mi opinión, tiene que comprometerse con lo que ha hecho el club al invertir tanto en Isak.

"No tiene sentido fichar a estos jugadores si luego no los vas a utilizar correctamente ni a jugar en función de sus puntos fuertes. Nadie duda de la calidad de Isak, simplemente están en una especie de encrucijada en este momento".