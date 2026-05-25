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El Liverpool mantiene «conversaciones concretas» para adelantarse al Manchester City en un importante fichaje para el centro del campo
El Liverpool se suma a la puja por Eichhorn
El Liverpool de Arne Slot ha actuado con decisión para liderar la pugna por Eichhorn, joven promesa de 16 años. Según el periodista de Sky Sports Plettenberg, el club ya mantiene conversaciones avanzadas con sus representantes.
El joven, que ha batido récords en Alemania, es considerado un talento generacional capaz de liderar una nueva era de dominio nacional y europeo para el club.
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Se revelan los detalles de la cláusula de rescisión
La pugna por el joven se intensifica, pues su salida de la capital alemana tiene un coste relativamente asequible. Eichhorn tiene previsto abandonar el Hertha este verano, y cualquier interesado deberá activar una cláusula de rescisión de entre 10 y 12 millones de euros para hacerse con sus servicios.
Se ve como una ganga para un jugador que ya ha disputado 18 partidos con el primer equipo y es el goleador más joven de la historia de la 2. Bundesliga. Aunque el Hertha prefiere retenerlo, la estructura de su contrato hace casi inevitable su salida este verano, más aún con el interés de los grandes europeos.
La competencia del Manchester City y el Bayern
Liverpool no está solo: Manchester City y Bayern Múnich también quieren al joven internacional alemán. El City planea ficharlo y cederlo al Bayer Leverkusen para que siga creciendo.
El Bayern, que ya ha mantenido varias reuniones con su entorno, prepara un contrato hasta 2031 y lo considera prioritario para mantener el talento alemán.
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Un verano decisivo para la joven promesa
Las próximas semanas son clave: Eichhorn evalúa las propuestas de los grandes clubes mundiales. El Bayern le ofrece quedarse en su país, el City le brinda un camino claro mediante su red de clubes asociados, y el Liverpool destaca por su reciente éxito en la integración de jóvenes en el primer equipo.
Ahora, con «conversaciones concretas» en marcha, los Reds confían en convencer al joven de 16 años de que Anfield es el mejor lugar para crecer.