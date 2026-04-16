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El Liverpool lidera la carrera para fichar al defensa del Bournemouth Marcos Senesi, por delante del Manchester United y el Chelsea
Los gigantes de Anfield lideran la carrera
Según «i Paper», Liverpool es el destino más probable para Senesi, pues busca reforzar su defensa. Con Virgil van Dijk próximo a los 35 años y Ibrahima Konaté sin recuperar su mejor nivel, los Reds necesitan refuerzos fiables. Giovanni Leoni, lastrado por las lesiones, tampoco ha ofrecido la cobertura necesaria, lo que abre la puerta a que Senesi, de 28 años, se sume a la zaga de Anfield. Los representantes del argentino buscan activamente opciones desde que notificaron al Bournemouth su intención de marcharse. Aunque el Liverpool lleva la delantera, tiene competencia de rivales nacionales que siguen la situación.
- AFP
Manchester United y Chelsea no avanzan en sus negociaciones.
Manchester United y Chelsea mostraron interés en el exjugador del Feyenoord, pero ambos han desistido. El United busca un perfil de defensa más joven y con otras características tácticas, por lo que Senesi ya no encaja. En cambio, los Red Devils se centran en objetivos como Murillo, del Nottingham Forest.
El Chelsea ha llegado a una conclusión similar, aunque por motivos distintos: se dice que los Blues reevalúan su abultada plantilla y buscan más fuerza física, lo que les ha llevado a mirar a otros jugadores.
Los grandes clubes europeos descartan a la estrella argentina
El interés europeo baja: Juventus y Roma han descartado fichar al central. La Juventus lo analizó en detalle, pero avisó a sus agentes de que no tenía plaza de titular para él. La Roma hizo lo mismo, así que la puerta queda abierta para la Premier League, donde varios clubes ya pujan por él antes de que se abra el mercado.
El jugador sueña con el Barcelona, pero la fuerza económica de la Premier hace más probable su continuidad en Inglaterra. Aston Villa y Everton también lo siguen.
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El Bournemouth se prepara para una doble salida
La marcha de Senesi se produce en un momento convulso en el Vitality Stadium. El técnico Andoni Iraola ya anunció que dejará el club al final de la temporada, decisión que ha alertado a varios equipos de la Premier League. Su salida pone fin a una etapa exitosa para los Cherries y parece estar acelerando las decisiones de otros jugadores clave.
Se prevé que defina su futuro antes de que acabe la temporada, aunque todo indica que acabará en Anfield, donde el Liverpool busca cerrar un fichaje inteligente.