Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido muy bien en el PSG, pero no ha llegado a convertirse en imprescindible, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con los fichajes de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no sea un equipo más débil sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ya no entra en la ecuación. Barcola quería un papel más importante que el PSG simplemente no podía ofrecerle, por lo que esta operación también ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen todavía más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, esta era una decisión de manual. Nota: A+

Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 apariciones con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once titular. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo por la derecha y devuelve al Liverpool la jerarquía de primer nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad fulgurante y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una intensidad alta y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola aportará sin duda más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no se puede saber si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y comentaristas se echarán encima de Barcola a la mínima si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a las burlas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el desafío que afronta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que resuelva partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia necesaria para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en su fase inicial sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros de equipo, incluido Vitinha, pero liderar un impulso ganador de títulos en el Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que salga enchufado desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato absoluto. Nota: A-

James Westwood