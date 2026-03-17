¡El Liverpool ESTÁ DISPUESTO a escuchar ofertas por Mohamed Salah este verano! El exjugador de los Reds explica esta audaz afirmación sobre el mercado de fichajes, mientras el delantero egipcio vuelve a quedarse en el banquillo

Salah empezó a generar rumores sobre su posible salida en diciembre, tras lanzar un duro ataque contra el Liverpool, en el que acusó al club de «tirarle a los leones». A este jugador de probada eficacia no le hizo ninguna gracia tener que sentarse en el banquillo.

Volvió a encontrarse en esa situación en el último partido de los Reds, que empataron a 1-1 en la Premier League contra el Tottenham. La falta de resultados ha llevado a Arne Slot a reorganizar su plantilla y a dar una oportunidad al joven prodigio de 17 años Rio Ngumoha para que demuestre su valía.

El Liverpool también podría estar buscando que Salah recargue las pilas, tras un comienzo de 2026 muy ajetreado que también incluyó su participación en la Copa Africana de Naciones, pero él tendría pocos argumentos que esgrimir si se le impone otro periodo de descanso forzoso.

Al ser preguntado sobre la situación actual de Salah, Heskey dijo: «Cuando dices que se quedó en el banquillo el fin de semana, hay que tener en cuenta que tienen partido de la Liga de Campeones entre semana. ¿Podría haber sido esa la razón para dejarlo en el banquillo?

«Pero partiremos de la base de que probablemente no esté en su mejor forma en este momento, pero sigue siendo Mohamed Salah. Hay ciertos jugadores que, cuando los ves en la alineación, ya suponen una amenaza. Ya te surgen dudas. Mohamed Salah era uno de ellos.

«Lo único es que ahora necesitamos que vuelva a ser el Mohamed Salah que conocemos y amamos. Incluso cuando salió contra el Tottenham, siguió creando ocasiones a medias. Solo necesitamos que vuelva a ser ese Mohamed Salah que sabemos que es capaz de ser».