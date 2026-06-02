El Liverpool está a punto de nombrar a Andoni Iraola como nuevo entrenador y pretende hacer el anuncio antes de que comience el Mundial

La reputación de Iraola se ha disparado tras llevar al Bournemouth a un histórico sexto puesto con solo siete derrotas en liga, logrando la primera clasificación europea del club. Consiguió este éxito en la costa sur pese a la constante venta de jugadores clave, como el delantero Antoine Semenyo al Manchester City y tres defensas por 144,5 millones de libras. Su habilidad para reconstruir la plantilla lo ha convertido en objetivo del Crystal Palace, el AC Milan y el Bayer Leverkusen.