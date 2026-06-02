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El Liverpool está a punto de nombrar a Andoni Iraola como nuevo entrenador y pretende hacer el anuncio antes de que comience el Mundial
Los Reds avanzan en las negociaciones con Iraola
Según The Times, el Liverpool está cerca de nombrar a Iraola nuevo entrenador tras las conversaciones mantenidas con el director deportivo Hughes. El técnico, de 43 años y sin equipo tras dejar el Bournemouth, convencería por su estilo de pressing intenso. Hughes, quien ya lo trajo al fútbol inglés, considera que su estilo de presión alta encaja con la filosofía a largo plazo de Anfield.
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Los rumores sobre Anfield cobran fuerza
Los responsables de Anfield mantienen la discreción en el proceso de contratación: no revelan detalles, pero aceleran las negociaciones con su candidato principal. Aunque valoran a Sebastián Hoeness (Stuttgart) y a Pierre Sage (Lens), Iraola se consolida como favorito. Se informa que el técnico vasco quiere llevar a Merseyside a su asistente Tommy Elphick, seguidor de toda la vida del Liverpool, para integrar su futuro cuerpo técnico.
El éxito de las cerezas despierta interés
La reputación de Iraola se ha disparado tras llevar al Bournemouth a un histórico sexto puesto con solo siete derrotas en liga, logrando la primera clasificación europea del club. Consiguió este éxito en la costa sur pese a la constante venta de jugadores clave, como el delantero Antoine Semenyo al Manchester City y tres defensas por 144,5 millones de libras. Su habilidad para reconstruir la plantilla lo ha convertido en objetivo del Crystal Palace, el AC Milan y el Bayer Leverkusen.
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La reconstrucción de Anfield depende de un nombramiento rápido
Liverpool vive un verano clave: debe nombrar rápido un nuevo entrenador y renovar la plantilla antes del cierre del mercado. Además, se busca cuerpo técnico, pues los asistentes de Slot, Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst y Ruben Peeters, podrían marcharse. La prioridad del técnico será fichar un extremo de nivel para reemplazar a Mohamed Salah.