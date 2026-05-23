El Liverpool está a punto de cerrar el fichaje de un centrocampista colombiano de 17 años con un contrato a largo plazo

El Liverpool ha fichado con rapidez al joven colombiano Samuel Martínez, procedente del Atlético Nacional. Este centrocampista ofensivo de 17 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas más codiciadas tras brillar en la escena internacional.

El acuerdo, valorado en unas 740 000 libras, reafirma el compromiso del club con el talento joven internacional. Martínez destacó en el Sudamericano Sub-17, donde fue clave para que su selección ganara el título: jugó cinco de los seis partidos y dio tres asistencias decisivas.