«El Liverpool es un mal campeón»: el equipo de Arne Slot, duramente criticado y acusado de «divertirse siempre demasiado» tras el empate contra el Tottenham

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Anfield, Keane no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el dramático descenso del Liverpool esta temporada. El excentrocampista del Manchester United expresó su incredulidad ante lo mucho que ha caído el equipo de Arne Slot, señalando que actualmente se encuentra a la impresionante distancia de 21 puntos del Arsenal, actual líder de la liga.

El controvertido comentarista se mostró extremadamente crítico con la defensa del título por parte del equipo, y destacó que los equipos verdaderamente grandes revalidan su éxito. Keane afirmó: «Teniendo en cuenta que fueron campeones de liga el año pasado, lo he dicho antes y lo he repetido en numerosas ocasiones: el Liverpool es un mal campeón. Ahora están a 21 puntos del Arsenal; ¡menudo bajón! Es muy malo».