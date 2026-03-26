Getty Images Sport
Traducido por
El Liverpool enfurece a sus aficionados al anunciar una subida del precio de las entradas para las próximas TRES temporadas, a pesar de su lamentable defensa del título de la Premier League
Se confirman las subidas de precios en Anfield
Los Reds han anunciado oficialmente que los precios de las entradas generales subirán durante cada una de las tres próximas temporadas. El anuncio llega en un momento complicado para el club en lo deportivo, ya que el equipo de Arne Slot ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de la Premier League tras haber ganado el título la temporada pasada.
Las entradas generales para adultos subirán entre 1,25 y 1,75 libras por persona y jornada. Para los abonados, el impacto es aún mayor, ya que los precios aumentarán hasta 27 libras para la próxima temporada.
- Getty Images Sport
La peña de aficionados expresa su decepción
La medida ha sido recibida con una oleada de críticas por parte de la Junta Oficial de Aficionados, que llevaba en conversaciones con el club desde febrero. Los representantes de la afición habían abogado firmemente por una congelación de los precios para proteger a los seguidores fieles del aumento de los costes en plena crisis del coste de la vida.
«Hemos mantenido conversaciones directas con el club desde principios de febrero», afirmaron, según cita The Mirror. «Esto fue a raíz de una reunión con la junta directiva y la propiedad del club el pasado mes de octubre. Fuimos claros con nuestras peticiones en todo momento: buscábamos una congelación de precios durante dos temporadas, en línea con la campaña “Stop Exploiting Loyalty” (Dejad de explotar la lealtad) de la Asociación de Aficionados al Fútbol, y buscábamos el compromiso de trabajar juntos para encontrar alternativas que no supusieran un mayor coste para los aficionados».
«Creíamos que esta era una oportunidad para que el club hiciera lo que cabría esperar de quienes se enorgullecen de que eso signifique “más”: diferenciarse de los demás, apoyar la lealtad de los aficionados y trabajar colectivamente en una solución que no se haga a costa de los aficionados».
El club defiende su estrategia financiera
La directiva del Liverpool insiste en que congelar los precios no era una opción viable en la actual coyuntura económica. El club ha señalado la necesidad de seguir siendo competitivo y el aumento de los costes operativos como los principales motivos de la subida. En un comunicado oficial, el club ha explicado: «Tras un análisis minucioso en varias reuniones, el club ha decidido que esta medida no era viable en el entorno altamente competitivo en el que opera, ya que sigue invirtiendo tanto dentro como fuera del campo y se enfrenta a un aumento de los costes en todo el club que escapan a su control.»
- Getty Images
Luchar por una plaza en la Liga de Campeones
Los Reds ocupan actualmente el quinto puesto, a cinco puntos del Aston Villa, que se encuentra entre los cuatro primeros. Es evidente que su objetivo es conseguir una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada para salvar su desastrosa campaña en la Premier League, sobre todo teniendo en cuenta que son los actuales campeones. Tras el parón internacional, los hombres de Slot se enfrentarán al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, a lo que seguirá otro partido difícil contra el París Saint-Germain en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.