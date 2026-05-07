El Liverpool descarta el plan de precios de las entradas para tres años tras las protestas de los aficionados contra el anuncio

El Liverpool ha descartado su plan de precios de entradas para los próximos tres años, tras dialogar con la Junta de Aficionados. El proyecto inicial, presentado en marzo, preveía subidas anuales ligadas a la inflación durante tres temporadas.

Tras las críticas de los seguidores por el aumento del coste de los partidos, el club ha decidido dejar de lado ese plan. El nuevo acuerdo establece una subida del 3 % para la temporada 2026-27 y un congelamiento de precios para la 2027-28, lo que aliviará el bolsillo de los aficionados ante la actual subida del coste de vida.