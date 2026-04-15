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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Liverpool «debería haber ganado» al PSG, pero Arne Slot quedó impresionado por el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé

A. Slot
O. Dembele
Liverpool vs Paris Saint-Germain
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Arne Slot insistió en que el Liverpool «debería haber ganado» el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, a pesar de la derrota por 2-0 que supuso su eliminación a manos del París Saint-Germain. Aunque los Reds dominaron largos tramos en Anfield, el técnico holandés lamentó las ocasiones falladas y la brillantez goleadora de Ousmane Dembélé, autor de los dos tantos que dieron el pase a los visitantes.

  • Los Reds, dominantes pero sin mordiente

    El Liverpool presionó para remontar la ida, pero el campeón de la Liga de Campeones se mostró sólido en Anfield. A pesar de 21 disparos —su mayor cifra sin marcar en Europa desde la final de 2022—, los Reds cayeron por un doblete de Dembélé y perdieron 4-0 en el global. Es la segunda eliminación seguida del conjunto de la Premier a manos de los campeones de Francia, que acaban con sus opciones de título esta temporada.

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    Slot lamenta las oportunidades perdidas

    Tras el pitido final, el entrenador del Liverpool mostró orgullo por la intensidad de su equipo y frustración por el resultado. Reconoció que en la ida tuvieron suerte al perder solo 2-0, pero que en la vuelta dominaron y no lo aprovecharon.

    Al analizar el partido y la figura del PSG, declaró a TNT Sports: «La semana pasada obtuvimos más de lo que merecíamos al perder solo 2-0, pero hoy conseguimos menos de lo que buscábamos. Opino que debimos ganar, aunque hay que reconocer la calidad del rival, que no encajó pese a nuestras ocasiones y a los remates de Ousmane Dembélé, quien mostró por qué ganó el Balón de Oro».

    Sobre la intensidad de su equipo, añadió: «Fue increíble, incluso tras el 1-0. Según el xG debimos marcar dos goles, y eso se repite demasiado esta temporada». Preguntado si la clasificación para la próxima Liga de Campeones sigue siendo el mínimo exigible, Slot respondió: «Por supuesto, y por eso luchamos ahora».

  • El «Dembélé clínico» acecha en suelo inglés

    La victoria se cimentó en una exhibición de Dembélé, autor de dos goles decisivos que recuerdan por qué se le considera uno de los mejores del mundo. En sus últimos cinco duelos como visitante ante equipos ingleses ha participado en cinco goles, confirmando su condición de pesadilla para la Premier. Su acierto permitió al conjunto de Luis Enrique resistir la presión y alcanzar las semifinales, donde aguarda al Bayern o al Real Madrid, mientras el vigente campeón busca revalidar el título.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Los Reds se centran en el derbi

    El Liverpool debe reorganizarse de cara al derbi del Merseyside del domingo contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium, un partido clave en la lucha por los cuatro primeros puestos. La tarea de Slot se complica tras la baja de Hugo Ekitike, que estará nueve meses de baja por rotura del tendón de Aquiles. Sin su delantero estrella, los Reds deben recuperar su olfato goleador para asegurar la quinta plaza y volver a la élite continental.

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