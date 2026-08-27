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El Liverpool acuerda un sensacional fichaje de 120 millones de libras por la estrella del PSG Bradley Barcola como sucesor de Mohamed Salah identificado
El Liverpool alcanza un acuerdo por Barcola de 120 millones de libras
El Liverpool se acerca a un traspaso de enorme magnitud después de acordar en principio las condiciones con el Paris Saint-Germain por Barcola. Según The Athletic, el paquete propuesto está valorado en alrededor de 120 millones de libras (140 millones de euros), con más de 100 millones de libras en pagos garantizados para el gigante francés.
El avance se produce después de una reducción significativa de las exigencias iniciales del PSG. El conjunto de la Ligue 1 valoró originalmente al atacante en 170 millones de euros, pero las negociaciones exitosas lideradas por el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon, habrían rebajado el precio de salida.
Aunque la documentación final todavía se está tramitando, el jugador de 23 años está totalmente decidido a unirse al conjunto de la Premier League. No se espera que las condiciones personales sean un obstáculo, ya que las bases de un contrato de larga duración ya están firmemente definidas.
- AFP
El plan de sucesión de Salah
Barcola fue identificado a principios del verano como el candidato prioritario del Liverpool para sustituir eventualmente a Mohamed Salah. El Liverpool aceleró su ofensiva después de que se viniera abajo un traspaso propuesto por Yan Diomande, centrando toda su atención en cerrar la llegada del delantero francés.
El jugador de 23 años dejó claro su deseo de salir de la capital francesa. Con dos años todavía por cumplir en su contrato con el PSG, Barcola se negó a firmar una renovación y posteriormente fue excluido de la convocatoria de Luis Enrique para el empate 2-2 del domingo ante el Rennes.
Un movimiento a Anfield ofrece a Barcola un camino claro hacia minutos con regularidad. A pesar de haber disputado 49 partidos la temporada pasada y aportar 13 goles entre todas las competiciones, con frecuencia se vio peleando con Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue por un puesto en el once inicial durante los triunfos consecutivos del PSG en la Liga de Campeones.
Una posible remodelación récord en la historia del club
Si el traspaso se cierra, Barcola se convertirá en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool. El acuerdo de 120 millones de libras se queda ligeramente por debajo de los 125 millones de libras que el club pagó al Newcastle United por Alexander Isak el verano pasado. También supera el paquete global de 116 millones de libras negociado por Florian Wirtz, que incluía 16 millones de libras en variables.
La llegada de Barcola podría provocar un importante efecto dominó en la plantilla. El futuro de Cody Gakpo es ahora incierto, ya que el delantero neerlandés sigue despertando un fuerte interés del Tottenham Hotspur. El Manchester City también ha seguido de cerca su situación durante todo el verano, lo que significa que el equipo de Andoni Iraola podría autorizar salidas para equilibrar su enorme inversión financiera.
- AFP
Se acerca el cierre del mercado de fichajes
Hughes y el equipo de captación del Liverpool deben ahora cerrar los detalles que faltan para programar el reconocimiento médico de Barcola antes de que se cierre el mercado de fichajes el martes. Incluso con la operación de Barcola cerca de completarse, el trabajo del club este verano podría no haber terminado. El Liverpool sigue activo en el mercado en busca de un extremo derecho más antes de la fecha límite del 1 de septiembre, después de que ya viera rechazadas ofertas ambiciosas por Yankuba Minteh a principios de este mercado. Las consultas por Endrick e Ismaila Sarr también fueron rechazadas por el Real Madrid y el Crystal Palace. Asegurar la llegada de otro jugador de banda antes de que se cierre el mercado culminaría un verano verdaderamente transformador en Anfield.
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