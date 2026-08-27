El Liverpool se acerca a un traspaso de enorme magnitud después de acordar en principio las condiciones con el Paris Saint-Germain por Barcola. Según The Athletic, el paquete propuesto está valorado en alrededor de 120 millones de libras (140 millones de euros), con más de 100 millones de libras en pagos garantizados para el gigante francés.

El avance se produce después de una reducción significativa de las exigencias iniciales del PSG. El conjunto de la Ligue 1 valoró originalmente al atacante en 170 millones de euros, pero las negociaciones exitosas lideradas por el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon, habrían rebajado el precio de salida.

Aunque la documentación final todavía se está tramitando, el jugador de 23 años está totalmente decidido a unirse al conjunto de la Premier League. No se espera que las condiciones personales sean un obstáculo, ya que las bases de un contrato de larga duración ya están firmemente definidas.



