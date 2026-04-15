El lema «trae tu cena» de Mikel Arteta fue la última estrategia fallida del entrenador del Arsenal: son los aficionados de los Gunners los que se sienten decepcionados por el equipo, y no al revés

Arteta ha dejado su huella en todos los aspectos del intento por unir al Arsenal de una forma que no se veía desde la época de Highbury, lo cual dice mucho a su favor y pone de manifiesto su vínculo con el club. Sin embargo, esto amenaza con volverse en su contra.

La elección de «The Angel» como nuevo himno y la repetición del nombre del goleador por megafonía, al estilo europeo, buscan mejorar el ambiente en el estadio. Pequeños detalles.

Cuando el equipo de Arteta aspiró al título en las temporadas 2022-23 y 2023-24, su fútbol fue entretenido y digno del nombre del Arsenal. Se quedó corto primero por falta de experiencia al rematar el trabajo y luego por arrancar demasiado lento. La campaña anterior evidenció la falta de profundidad en la plantilla, corregida en el verano de 2025. Hoy tienen un plantel amplio, pero los hinchas, que pagan algunas de las entradas más caras de Europa, soportan el peor fútbol de la liga con tal de obtener un título.

Muchos critican a los aficionados del Arsenal por «privilegiados» por abuchear al equipo tras perder con el Bournemouth, pero esa es justo la razón: esperan un fútbol a la altura de su historia. Si el equipo es pragmático y feo, construido solo para ganar, debe ganar de verdad. Estas mismas personas, generación tras generación, ven cómo su equipo se derrumba de nuevo, y esta vez ni siquiera hay estilo. Son ellos quienes deben ir al trabajo o al pub y aguantar las burlas que jugadores y entrenador, que ganan una fortuna, solo leen en sus teléfonos.

Esa frustración alimenta el ambiente del Emirates Stadium: los nervios y los lamentos forman parte del ADN del club, más que cualquier cántico o ritual. Es el último desafío de Arteta, y solo ganando la Premier o la Champions podrá resolverlo.