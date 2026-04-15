Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Mikel Arteta Arsenal GFXGOAL

Traducido por

El lema «trae tu cena» de Mikel Arteta fue la última estrategia fallida del entrenador del Arsenal: son los aficionados de los Gunners los que se sienten decepcionados por el equipo, y no al revés

Opinion
Arsenal
M. Arteta
FEATURES
Arsenal vs Sporting de Lisboa
Liga de Campeones
Premier League

Otra vez llega abril y se pone a prueba al Arsenal. Lamentablemente para los Gunners, se repite un patrón conocido: la derrota del sábado ante el Bournemouth recuerda a otras caídas en esta misma fase de temporadas pasadas.

La derrota ante los Cherries no fue un robo para el equipo de Andoni Iraola, y el Arsenal tampoco ha demostrado ser un campeón en las últimas semanas. Hace un mes el póker de títulos parecía seguro tras la final de la Carabao Cup y los sorteos favorables en la FA Cup y la Liga de Campeones.

Aun con seis puntos de ventaja en la Premier, la temporada cae en picado y la afición del Emirates les pitó cuando tenían nueve. El culpable, de nuevo, es el entrenador, Mikel Arteta.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Preocupaciones por el horario de inicio temprano

    De cara al partido contra el Bournemouth, el primero del Arsenal desde que venció al Everton en circunstancias dramáticas el 14 de marzo, Arteta lanzó un llamamiento a la afición, consciente de que el horario matutino del sábado puede suponer un tropiezo.

    «Cuanto más nos acercamos [al final de la temporada], mayor es la relevancia y la importancia del partido, obviamente», declaró Arteta en la rueda de prensa previa al encuentro.

    «Mañana es un día clave. Los jugadores lo saben y la afición también. El partido empieza a las 12:30, así que levantémonos temprano, desayunemos y acudamos juntos al estadio; debe ser un gran día».

    Quizá habría sido mejor dirigirlo a los jugadores, aunque, como dijo Wayne Rooney, a nadie le gusta atiborrarse de pasta a las nueve de la mañana. El Arsenal fue inferior en casi todo y apenas generó 0,18 goles esperados en juego abierto. Depender tanto de las jugadas a balón parado les pasó factura.

    • Anuncios

  • Vídeo de formación

    En una de sus últimas sesiones antes de enfrentarse al Bournemouth, el Arsenal entrenó en su centro de London Colney frente a una pantalla gigante que reproducía un vídeo de TikTok con una canción generada por IA y los nombres de todos los jugadores. Después se compartió el vídeo en redes sociales.

    Para muchos externos, la escena resumió por qué el equipo y su directiva no caen bien: un espectáculo poco sincero, más de cara a la galería que de futuros campeones.


  • Recuerdos del PSG

    La arenga de Arteta sobre «traed vuestra cena» recordó a la que dirigió a los aficionados del Arsenal antes de la semifinal de la Liga de Campeones del año pasado contra el París Saint-Germain.

    «Quiero que nuestros aficionados jueguen cada balón con nosotros. Traigan sus botas, espinilleras, pantalones cortos y camisetas», afirmó antes de la ida.

    Antes del partido, en un vídeo proyectado en las redes y en el Emirates, miró a cámara y repitió: «Es nuestro momento. Os necesito a vosotros y a la persona que tenéis al lado. Necesito esa conexión. Cada pase, cada entrada, cada carrera, cada decisión. Sentid la energía del estadio y de la gente a vuestro lado. Cuento con vosotros. Hagámoslo realidad».

    Pese a todo, el mensaje cayó en saco roto: la pancarta del cañón en la North Bank resultó decepcionante y, tras el gol de Ousmane Dembélé a los cuatro minutos, el ambiente nunca mejoró, y el equipo local hizo poco por contentar a la afición.


  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    La reputación de Arteta

    Cuando Arteta tomó las riendas del Arsenal, la opinión pública fue neutra: se le recordaba como un mediocampista «metronómico» de los Gunners y, antes, como una figura destacada en el Everton.

    En sus dos primeras temporadas como técnico, apenas se vendió como algo más que inofensivo. Se aceptaba que el club necesitaba un reinicio y pocos pedían su destitución pese a dos octavos puestos consecutivos en la Premier.

    Sin embargo, todo cambió con el documental de Arsenal y Amazon Prime sobre la temporada 2021-22. Arteta recurrió a varios trucos para motivar a su plantel, lo que generó opiniones divididas: o se adoraba su entusiasmo o se rechazaban sus gestos al estilo David Brent.

    Desde entonces, y tras pelear por el título, se ha visto que Pep Guardiola y el Manchester City rara vez muestran esas artimañas, aunque ocurran a puerta cerrada.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los aficionados están sufriendo

    Arteta ha dejado su huella en todos los aspectos del intento por unir al Arsenal de una forma que no se veía desde la época de Highbury, lo cual dice mucho a su favor y pone de manifiesto su vínculo con el club. Sin embargo, esto amenaza con volverse en su contra.

    La elección de «The Angel» como nuevo himno y la repetición del nombre del goleador por megafonía, al estilo europeo, buscan mejorar el ambiente en el estadio. Pequeños detalles.

    Cuando el equipo de Arteta aspiró al título en las temporadas 2022-23 y 2023-24, su fútbol fue entretenido y digno del nombre del Arsenal. Se quedó corto primero por falta de experiencia al rematar el trabajo y luego por arrancar demasiado lento. La campaña anterior evidenció la falta de profundidad en la plantilla, corregida en el verano de 2025. Hoy tienen un plantel amplio, pero los hinchas, que pagan algunas de las entradas más caras de Europa, soportan el peor fútbol de la liga con tal de obtener un título.

    Muchos critican a los aficionados del Arsenal por «privilegiados» por abuchear al equipo tras perder con el Bournemouth, pero esa es justo la razón: esperan un fútbol a la altura de su historia. Si el equipo es pragmático y feo, construido solo para ganar, debe ganar de verdad. Estas mismas personas, generación tras generación, ven cómo su equipo se derrumba de nuevo, y esta vez ni siquiera hay estilo. Son ellos quienes deben ir al trabajo o al pub y aguantar las burlas que jugadores y entrenador, que ganan una fortuna, solo leen en sus teléfonos.

    Esa frustración alimenta el ambiente del Emirates Stadium: los nervios y los lamentos forman parte del ADN del club, más que cualquier cántico o ritual. Es el último desafío de Arteta, y solo ganando la Premier o la Champions podrá resolverlo.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Trampolín deportivo

    Pese a la actual negatividad, la temporada del Arsenal no está perdida. Como dijo Arteta tras ganar al Bournemouth, todos en el club habrían firmado estar en esta posición al inicio de la campaña.

    El miércoles reciben al Sporting en la vuelta de cuartos de la Champions, cita trascendental. Solo han alcanzado las semifinales de la Copa de Europa en dos ocasiones, pero ahora están a punto de lograrlo dos años seguidos. La eliminatoria más probable es contra el Atlético, al que golearon 4-0 este curso.

    Pese a ello, el equipo debe afrontarlo como uno más: hacer su trabajo sin alardes y dejar que la afición anime.

Liga de Campeones
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP