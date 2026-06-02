El legado de Cristiano Ronaldo en el Mundial: el ídolo portugués necesita un torneo a la altura de su estatus de leyenda en 2026

Ronaldo llegó a Catar con su habitual confianza: quería silenciar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba.

Sin embargo, se marchó de forma parecida a su salida de Old Trafford: su reputación manchada por muestras públicas de malhumor y por las informaciones que indicaban que había amenazado con abandonar la concentración de Portugal tras ser descartado para el partido de octavos contra Suiza, que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick de Gonçalo Ramos, su sustituto.

«Se ha dicho, escrito y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes. «Siempre fui un jugador más luchando por el mismo objetivo y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

«Por ahora no hay más que añadir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue bonito mientras duró. Dejemos que el tiempo hable y que cada uno saque sus conclusiones».

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró que era «el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo» con un nuevo seleccionador, aunque sin designar un nuevo capitán.

Cuando Roberto Martínez lo reemplazó el 9 de enero de 2003, tenía la oportunidad de construir un equipo joven en torno a las promesas portuguesas. No lo hizo.

En su primera medida como seleccionador, Martínez viajó a Arabia Saudí para convencer a Ronaldo de liderar a Portugal en la Eurocopa 2024. Fue una decisión previsiblemente desastrosa.