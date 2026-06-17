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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El legado de Cristiano Ronaldo en el Mundial: el icono de Portugal necesita un torneo a la altura de su estatus de leyenda en 2026

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
FEATURES

Las lágrimas rodaron por las mejillas de Cristiano Ronaldo tras el pitido final en el estadio Al Thumama de Doha, la noche del 10 de diciembre de 2022. El delantero, muy afectado por la sorpresiva derrota de Portugal ante Marruecos en cuartos de final del Mundial, no se atrevió a saludar a la afición. Tan grande era su dolor que solo pudo expresarlo al día siguiente, a través de las redes sociales.

«Ganar un Mundial con Portugal era el gran sueño de mi carrera», escribió en Instagram. «En cinco Mundiales, en 16 años, siempre con grandes jugadores y el apoyo de millones de portugueses, lo he dado todo.

Lo di todo en el campo; nunca rehuí una batalla ni renuncié a ese sueño. Por desgracia, ese sueño terminó ayer». Pero no fue así.

A sus 41 años, Ronaldo ha sido convocado para el Mundial de 2026, y esa podría ser su mejor oportunidad de alcanzar la gloria.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Morocco 2022 World CupGetty

    Un final triste

    Ronaldo llegó a Catar con su habitual confianza. Quería silenciar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba.

    Sin embargo, se marchó de forma parecida a su salida de Old Trafford: su reputación manchada por muestras públicas de malhumor y por las informaciones que apuntaban a que había amenazado en privado con abandonar la concentración de la selección portuguesa tras ser descartado para el partido de octavos de final contra Suiza —que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick de su sustituto, Gonçalo Ramos—.

    «Se ha dicho, escrito y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes. «Siempre fui un jugador más luchando por el mismo objetivo y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

    «Por ahora no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue bonito mientras duró. Ahora debemos dejar que el tiempo sea un buen consejero y permitir que cada uno saque sus propias conclusiones».

    La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró que era «el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo» con un nuevo seleccionador, aunque sin designar un nuevo capitán.

    Cuando Roberto Martínez lo reemplazó el 9 de enero de 2003, pudo construir un equipo joven en torno a las muchas promesas de Portugal, pero no lo hizo.

    En su primera medida como seleccionador, voló a Arabia Saudí para convencer a Ronaldo de liderar a Portugal en la Euro 2024. Fue, como se preveía, una decisión desastrosa.

    • Anuncios
  • Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty

    Desglose

    Ronaldo marcó con facilidad en la fase de clasificación para la Eurocopa, pero no vio puerta en Alemania pese a realizar más disparos que cualquier otro jugador de campo. Peor aún, sus intentos por romper su sequía fueron contraproducentes y vergonzosos.

    Era evidente que había que sacarlo del campo, pero el indeciso Martínez se negó a dejarlo en el banquillo en el último partido de la fase de grupos, cuando Portugal ya no se jugaba nada, priorizando la complacencia personal sobre el bien del equipo.

    La presión creció tras el 2-0 ante Georgia y explotó cuando falló un penalti contra Eslovenia.

    En el descanso de la prórroga en Fráncfort, uno de los mejores jugadores de la historia se derrumbó. Ya había lágrimas en Catar, pero tras la eliminación de Portugal, no durante un partido.

    El peso de las expectativas se le hizo insostenible al jugador decisivo, y no era difícil entenderlo: una leyenda viva se había vuelto una carga. Después de años llevando a sus compañeros a cuestas, ahora eran ellos quienes lo sostenían. Demasiado para el orgulloso portugués.

    Por eso, era difícil no sentir cierta simpatía por el delantero en apuros, seguida de admiración por atreverse a lanzar el primer penalti de la tanda y, además, marcarlo.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    «Más Portugal, menos Ronaldo»

    Martínez, maestro del engaño, elogió la valentía de Ronaldo tras el desastre y omitió su responsabilidad.

    Menos sorprendente aún fue que mantuviera su defectuoso plan de juego en los cuartos contra Francia, con Ronaldo como punta.

    Repitió la fórmula y, como era de esperar, Portugal cayó en los penaltis ante una Francia ineficaz, con su agotado talismán otra vez mudo. De inmediato se abrió el debate: ¿seguir con Martínez y Ronaldo? Un titular lo resumía todo: «¡Más Portugal, menos Ronaldo!».

    A pesar de la buena racha en la Liga de Naciones 2024-25, se rumoreó que el nuevo presidente de la FPF, Pedro Proença, pensaba destituir a Martínez tras la fase final en Alemania y fichar a José Mourinho.

  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League 2025Getty Images

    «Un récord espectacular»

    Como era de esperar, Ronaldo se mostró molesto por las constantes especulaciones sobre Martínez, quien en la práctica prolongó su carrera internacional.

    «Me desconcierta que se cuestione a alguien con un palmarés espectacular con Portugal», declaró antes de la final de la Liga de Naciones contra España. «Ha habido cierta falta de respeto. Hablar de otros entrenadores no tiene sentido. El seleccionador ha hecho un trabajo extraordinario.

    Gane o no, siempre surge este debate, pero es parte de los charlatanes que opinan desde casa. Estamos muy contentos con su trabajo: llegó de otro país, habla nuestro idioma y canta nuestro himno con pasión, y eso es lo que más valoro.

    «Los resultados son muy positivos, gane o pierda. Siempre habrá debate, pero para mí no tiene sentido».

    Tras defender a Martínez fuera del campo, Ronaldo lo rescató dentro de él.

    Marcó el gol de la victoria en la semifinal de la Liga de Naciones contra Alemania y luego volvió a anotar en la final contra España, que Portugal ganó en los penaltis. Martínez había arriesgado su puesto —y lo que le quedaba de reputación— apostando por Ronaldo, y la apuesta dio sus frutos, aunque tarde.

    Aun así, persisten las dudas sobre si seguir confiando en Ronaldo es lo acertado.

  • Cristiano Ronaldo PortugalGetty/GOAL

    Disminución de la movilidad

    Martínez asegura que «no ve indicios de que el nivel de Ronaldo haya bajado desde que se fue a Arabia Saudí», pero eso omite lo esencial.

    Sus habilidades sobrenaturales ya perdían brillo antes de fichar por el Al-Nassr en enero de 2023, y no es una crítica: desafió al reloj hasta bien pasados los 30, y que se prepare para su sexta Copa del Mundo habla de su compromiso único con el oficio.

    Pocos se esfuerzan más fuera del campo, pero ya no puede hacerlo tanto sobre el césped.

    Pocos delanteros pueden jugar al más alto nivel sin presionar, lo que convierte a Ronaldo en una anomalía del fútbol moderno. Muchos argumentan que Portugal rendiría más con un ariete más móvil.

    No fue casualidad que la Selección ofreciera su mejor actuación de la fase de clasificación, con Ramos en la delantera, en la goleada 9-1 a Armenia que Ronaldo se perdió por sanción.

    Además, la sanción que cumplió sugiere otros posibles problemas en Norteamérica.


  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    Rabietas

    Ronaldo odia perder y eso lo convierte en un ganador empedernido. Con los años se ha vuelto más irritable.

    Durante sus tres años y medio en el Al-Nassr mostró muchas rabietas en la búsqueda de un título importante. A principios de este año se declaró en huelga al creer que la Liga Profesional de Arabia Saudí conspiraba contra su equipo, lo que reforzó la idea de que aún no sabe manejar la frustración.

    Recordemos que el capitán de la Seleção no debería estar disponible para los primeros partidos de la fase de grupos, tras recibir una tarjeta roja directa por agredir sin motivo a Dara O’Shea en la derrota ante Irlanda en noviembre pasado.

    Sin embargo, la FIFA redujo la suspensión a un partido, por lo que podrá jugar contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y así empezar con buen pie su última fase final.

    Sin embargo, su desesperación podría ser un problema cuando lleguen los momentos difíciles de la fase eliminatoria.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    El último baile

    A pesar de la atención mediática sobre Ronaldo, él se presiona más que nadie. Es un perfeccionista: solo le basta lo mejor, y ganar es imprescindible.

    Puede que fichara por un equipo de Oriente Medio principalmente por dinero, pero sus lágrimas al ganar la Pro League con el Damac mostraron lo mucho que le importaba ese título.

    Por eso, es difícil exagerar la importancia del próximo Mundial para él: será su última oportunidad de brillar en la máxima cita. Aunque se rumorea que planea jugar en 2030 junto a su hijo, Cristiano Jr., no tendrá otra ocasión de dejar huella en el torneo más prestigioso del fútbol.

    Pese a ser uno de los mejores de la historia y pentacampeón del Balón de Oro, solo jugó una semifinal y nunca anotó en eliminatorias. Por eso, su legado en el Mundial se juega en Norteamérica, y la presión será mayor que nunca.

    Afortunadamente, esa presión se aliviará gracias a sus compañeros: quizá sea el Ronaldo más débil que hayamos visto, pero forma parte de la selección más fuerte de la historia de la Seleção.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    ¿Un final de cuento de hadas?

    Con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, Portugal posee el mejor trío de centrocampistas del mundo. Detrás, el fiable Diogo Costa cuenta con una defensa excepcional liderada por Rubén Dias, del Manchester City, y reforzada por el brillante Nuno Mendes en la banda izquierda.

    Con Bernardo Silva en activo, no faltan experiencia ni calidad en ataque, aunque persisten dudas sobre si João Félix y Rafael Leão explotarán todo su potencial.

    Aun así, mucho sigue dependiendo de Ronaldo. Ha sido convocado porque sigue marcando goles en la eliminatoria, la Liga de Naciones y la Liga Profesional de Arabia Saudí, y eso cuenta. Pero a sus 41 años debe demostrar que aún está al nivel más alto.

    Además, debe mantener la calma bajo presión en las eliminatorias, algo complicado dada su tensión reciente.

    Su ambición sigue siendo una fuente de inspiración para sus compañeros, que quieren “ganar el Mundial con Ronaldo y para Ronaldo”, como dijo Vitinha.

    Que un equipo conceda tanta importancia a un solo jugador es discutible, aunque comprensible. Ronaldo ha sido mucho más que un gran jugador para Portugal; hace tiempo que es un símbolo de la Seleção. Además, ha superado muchas dificultades para llegar hasta aquí.

    Ha llevado su cuerpo y mente al límite durante cuatro años en busca de un final de cuento, así que, aunque no sabemos si su sacrificio dará fruto, una cosa es segura: sea cual sea el desenlace, habrá lágrimas.

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