El exentrenador del Botafogo reconoció que mantener una comunicación abierta ayuda a tender puentes entre el cuerpo técnico y los jugadores, ya sea al tratar con veteranos curtidos o con talentos emergentes. Señalando su estrecha relación con figuras clave de la plantilla, Ancelotti expresó su alegría al ver a los jugadores correr hacia él para celebrar después de marcar. «Por supuesto, estoy feliz de que vinieran a verme después de su gol», añadió. «Estamos al principio de esta historia y estoy contento con la relación que tengo con todos los jugadores y con el club».