Según el Daily Mail, el campeón alemán contactó a los Magpies y ya mantuvo las primeras conversaciones para fichar a este versátil jugador ofensivo.
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El «jugador soñado» debe ficharse sí o sí: al parecer, el FC Bayern da el siguiente paso para conseguir este fichaje estrella
Según el diario, aún no ha habido negociaciones intensas. Por ahora se busca saber cuánto pediría el Newcastle por Gordon, y la cifra podría ser alta.
Según las últimas informaciones, los Magpies solo negociarían por encima de 86 millones de euros, aunque saben que Gordon busca un nuevo reto el próximo verano y que el FC Bayern le atrae.
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Al parecer, Harry Kane quiere convencer a Anthony Gordon para que fiche por el Bayern de Múnich
La trayectoria de Michael Olise, quien dejó la Premier League para fichar por el Bayern y se convirtió en un jugador de talla mundial, ha influido en la decisión de Gordon de incorporarse al FCB.
Según Sport Bild, su compatriota y capitán de la selección, Harry Kane, ya le habría recomendado fichar por el FCB. Además, su agente, Gordon Stipic-Wipfler, negoció en Múnich los detalles del contrato con los directivos.
Sky menciona un primer borrador con cifras, salario y cinco años de duración.
Sin embargo, el fichaje aún es incierto: los Magpies piden un traspaso elevado y el FC Barcelona también puja por el jugador. Según Sport y RAC1, su agente ya habló con el director deportivo azulgrana, Deco.
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Al parecer, el FC Bayern prefería fichar a Yan Diomande, del RB Leipzig.
Mientras tanto, el Bayern busca alternativas más económicas: Gordon llegaría solo para “sus posiciones”, pues Luis Díaz actúa de forma sobresaliente en la banda izquierda y Harry Kane lidera la segunda línea. Sin embargo, Sky informó a principios de abril que Gordon es el “jugador más deseado” por el Bayern, pues puede ocupar dos o tres posiciones y así cubrir algunas carencias de la plantilla al más alto nivel.
Según The Athletic, Yan Diomande, del RB Leipzig, era el fichaje prioritario del Bayern, pero su traspaso superaría los 100 millones de euros, una cifra excesiva para el club.
Estadísticas de Anthony Gordon esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones 46 17 5 4 1