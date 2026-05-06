El jugador que quiere el poderoso presidente: el Real Madrid quiere fichar a la estrella de la Juventus de Turín

Las opciones del Real Madrid con el internacional turco dependen en parte de que la Juve se clasifique para la Liga de Campeones en la recta final de la Serie A. El Inter ya es campeón, y la Juve es cuarta, posición que aún da acceso a la máxima competición europea.

No obstante, el fin de semana desperdiciaron una ventaja mayor: en casa solo empataron 1-1 con el ya descendido Hellas Verona. A tres jornadas del final, la Roma está a un punto y el Como, a tres de la Juve, sigue en la lucha por el pase a la Champions.