El jugador, objetivo del PSG y el Liverpool, confirma que quiere fichar este verano tras su participación con Francia en el Mundial

Akliouche, autor de 31 partidos y seis goles en la Ligue 1 2025-26, admite que un traspaso este verano es el siguiente paso lógico en su carrera.

En declaraciones a Nice-Matin antes de viajar a Estados Unidos con la selección francesa para el Mundial de 2026, Akliouche reconoció: «¿Será el siguiente paso un traspaso este verano? Sí, pero estoy muy centrado en este Mundial».