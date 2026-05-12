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«¡El jugador más lento de la Premier League!»: Richarlison criticado por su «pésima» actuación en el empate del Tottenham ante el Leeds
El Tottenham empata con el Leeds mientras aumenta la presión
El Tottenham empató ante el Leeds United en el Tottenham Hotspur Stadium y sigue en apuros. Los Spurs se adelantaron con un gol de Mathys Tel al inicio del segundo tiempo, pero perdieron el control y Dominic Calvert-Lewin igualó de penalti. El empate mantiene al Tottenham en la lucha por evitar el descenso. A pesar de sus diez goles esta temporada, Richarlison no influyó y fue duramente criticado tras el partido.
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Agbonlahor emite un veredicto contundente
En el programa «talkSPORT Breakfast», el exdelantero del Aston Villa Agbonlahor criticó la actuación de Richarlison y otros jugadores del Tottenham tras el mal resultado.
“Viendo el partido de anoche, Richarlison… Me atrevería a apostar”, afirmó. “Es el jugador más lento de la Premier League. Apostaría con cualquiera a que Richarlison es el jugador más lento de la Premier League. Se le escapó varias veces y Joe Rodon, que no es un central rápido, le quitó el balón. Una actuación horrible por su parte».
«Miro a este grupo y pienso: Conor Gallagher no es el mismo que los Spurs creían fichar; tampoco es el mismo que brilló en Crystal Palace o Chelsea. Defensivamente muy flojo. Fue doloroso de ver; el Leeds, que iba en primera, aceleró en los últimos 20 minutos y debería haber ganado».
Los Spurs se aferran a sus esperanzas de permanencia
El resultado dejó al Tottenham a solo dos puntos del descenso, con solo dos partidos por jugar. Si el West Ham United vence al Newcastle United, los Spurs podrían caer a los tres últimos antes de su siguiente encuentro.
Agbonlahor destacó un aspecto positivo: el regreso de James Maddison. El centrocampista jugó por primera vez esta temporada tras recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior.
«Necesitan a Maddison. Es bueno verlo de vuelta», añadió. «La ovación lo dijo todo: sabe que debe dar la talla. No me sorprendería verlo titular en el último partido; el club lo necesita».
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Les espera una dura prueba en Stamford Bridge
El Tottenham visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea en un momento clave: su permanencia en la Premier League aún pende de un hilo. Los Spurs solo han ganado uno de los últimos 13 duelos contra los ‘blues’, así que, con el descenso en juego, el equipo de Roberto De Zerbi debe mejorar notablemente respecto al partido ante el Leeds.