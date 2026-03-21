En la victoria por 4-0 contra el Eisernen, el delantero de 30 años marcó dos goles y, además, participó directamente en muchas otras jugadas de peligro del campeón alemán.
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«El jugador cuyo talento está más infravalorado»: Vincent Kompany elogia de forma excepcional a la estrella del FC Bayern de Múnich
Cuando se le preguntó si le sorprendía esta nueva gran actuación, Kompany comentó tras el pitido final: «No me sorprende en absoluto, pero siempre me alegra. De todos nuestros chicos, Serge es quizá aquel cuyo talento se subestima más. Porque a veces está lesionado y no puede jugar. Por eso siempre me alegra que Serge demuestre lo bueno que es».
Tras una pretemporada irregular, en la que a menudo solo actuó como suplente y contribuyó con solo 16 participaciones en goles (siete goles y nueve asistencias) en 47 partidos oficiales en todas las competiciones, Gnabry es esta temporada, bajo la dirección de Kompany, un titular indiscutible. En 34 partidos suma diez goles y diez asistencias.
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Gnabry seguirá formando parte de la selección nacional bajo las órdenes de Nagelsmann
Por este motivo, el Bayern ha renovado anticipadamente por dos años más, hasta el 30 de junio de 2028, el contrato del jugador de 30 años, que inicialmente vencía en el verano de 2026.
Además, Gnabry volvió a cobrar protagonismo en la selección alemana. Forma parte de la convocatoria del seleccionador Julian Nagelsmann para los próximos partidos internacionales contra Suiza y Ghana, y sus posibilidades de participar en el Mundial son buenas.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)