«El jugador cuyo talento está más infravalorado»: Vincent Kompany elogia de forma excepcional a la estrella del FC Bayern de Múnich

Cuando se le preguntó si le sorprendía esta nueva gran actuación, Kompany comentó tras el pitido final: «No me sorprende en absoluto, pero siempre me alegra. De todos nuestros chicos, Serge es quizá aquel cuyo talento se subestima más. Porque a veces está lesionado y no puede jugar. Por eso siempre me alegra que Serge demuestre lo bueno que es».

Tras una pretemporada irregular, en la que a menudo solo actuó como suplente y contribuyó con solo 16 participaciones en goles (siete goles y nueve asistencias) en 47 partidos oficiales en todas las competiciones, Gnabry es esta temporada, bajo la dirección de Kompany, un titular indiscutible. En 34 partidos suma diez goles y diez asistencias.