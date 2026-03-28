El joven jugador del Real Madrid Thiago Pitarch parece haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro internacional en medio de la pugna entre España y Marruecos

Pitarch ha experimentado un ascenso meteórico en las filas del Real Madrid esta temporada. Bajo la tutela de Álvaro Arbeloa, este centrocampista de 18 años ha sabido aprovechar sus oportunidades en el primer equipo, beneficiándose de varias lesiones en la plantilla para consolidarse como un fijo en el once inicial. Su destreza técnica y su madurez con el balón no solo han impresionado al cuerpo técnico del Real Madrid, sino que también han despertado el interés de selecciones nacionales. En un escenario similar al de Brahim Díaz, quien finalmente optó por jugar con Marruecos, la selección africana había estado siguiendo de cerca la situación de Pitarch con la esperanza de convencerlo de que optara por jugar con ellos.