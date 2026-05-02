El Ipswich Town asciende a la Premier League, mientras el Wrexham queda eliminado en los play-offs en la última jornada de la Championship

El Ipswich Town de Kieran McKenna sentenció la segunda plaza de ascenso al golear 3-0 al Queens Park Rangers en la última jornada. Tras una lucha a tres bandas con Millwall y Middlesbrough, los Tractor Boys controlaron el partido desde el inicio. George Hirst y Jaden Philogene encendieron la fiesta a los diez minutos, y Kasey McAteer puso la guinda.

El triunfo devuelve al Ipswich a la máxima categoría a la primera oportunidad. Tras quedar segundos en 2024, un mal momento los había relegado al puesto 19 con solo 22 puntos la temporada pasada. Sin embargo, la claridad táctica de McKenna ha revivido al equipo, y al final del partido los aficionados invadieron el campo para celebrar el ascenso.







