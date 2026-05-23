Hjulmand, capitán del Sporting de CP, ha reconocido que es un honor que se le relacione con el Real Madrid, pero insiste en que ahora solo piensa en su club y en el partido de mañana.

Al hablar de los rumores, Hjulmand reconoció su orgullo por ser valorado por el 15 veces campeón de Europa: «Es un gran honor ver mi nombre asociado al Real Madrid, pero estoy en el Sporting y le tengo mucho cariño. Por eso, ahora pienso solo en el partido de mañana. Después del partido, hablaré de mi futuro. Sobre ser titular, he entrenado bien, pero eso depende del entrenador», afirmó.