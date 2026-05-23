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El interés del Real Madrid es «un gran honor», afirma el capitán del Sporting de Lisboa sobre los rumores que le vinculan con el gigante español
La estrella danesa se siente halagada por los rumores que la vinculan con el Bernabéu
Hjulmand, capitán del Sporting de CP, ha reconocido que es un honor que se le relacione con el Real Madrid, pero insiste en que ahora solo piensa en su club y en el partido de mañana.
Al hablar de los rumores, Hjulmand reconoció su orgullo por ser valorado por el 15 veces campeón de Europa: «Es un gran honor ver mi nombre asociado al Real Madrid, pero estoy en el Sporting y le tengo mucho cariño. Por eso, ahora pienso solo en el partido de mañana. Después del partido, hablaré de mi futuro. Sobre ser titular, he entrenado bien, pero eso depende del entrenador», afirmó.
- AFP
El principal objetivo de Mourinho para su regreso al Madrid
El interés por este jugador de 26 años coincide con los rumores de que José Mourinho está a punto de regresar al banquillo del Bernabéu. Según se informa, el técnico portugués lo ve como el candidato ideal para liderar su mediocampo si sustituye a Álvaro Arbeloa. Para ficharlo, el Madrid podría tener que pagar unos 50 millones de euros al Sporting de Lisboa.
El director deportivo del Sporting, Rui Borges, admite que el talento del centrocampista atrae inevitablemente a los grandes. «El interés del Real Madrid por Hjulmand es natural: es un gran jugador y ha hecho temporadas magníficas con nosotros. Su calidad es evidente y no sorprende que lo quieran. Eso muestra que hemos hecho bien nuestro trabajo y, como responsable, me alegra», declaró Borges.
El futuro se decidió tras el pitido final
A pesar de los halagos, Hjulmand se mantiene concentrado en la tarea inmediata. El Sporting se prepara para enfrentar al Torreense el domingo en la final de la Taça de Portugal, y el centrocampista insiste en que ninguna decisión definitiva sobre su traspaso se tomará hasta que termine la temporada.
El capitán, centrado en los títulos, declaró: «No es momento de hablar de mi futuro. Debemos concentrarnos en el Sporting y en el partido de mañana, pues aún no hemos ganado ningún título esta temporada. Hablaré de mi futuro tras el último partido».
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Un verano de cambios en Madrid
El Real Madrid inicia una transición tras dos temporadas sin títulos. Se espera que el presidente Florentino Pérez respalde una remodelación de la plantilla, y Hjulmand, centrocampista con proyección, encaja en el perfil buscado.
Con Mourinho como posible entrenador y la leyenda Toni Kroos vinculado al cuerpo técnico, los cambios estructurales en el Bernabéu serán profundos. La llegada de Hjulmand marcaría el inicio de esta nueva era, en la que el club busca recuperar su dominio en La Liga y la Liga de Campeones.