El Inter y la Juventus se preparan para la batalla por el fichaje de Alisson, ya que los gigantes de la Serie A ven al jugador del Liverpool como la solución a sus problemas en la portería
Incertidumbres en la portería del Inter y la Juventus
Los pesos pesados italianos se preparan para una colisión en la próxima ventana de fichajes, ya que ambos dan prioridad a la contratación de un portero de talla mundial. Para el Inter, la motivación detrás de esta búsqueda es muy clara. El veterano guardameta Yann Sommer se acerca rápidamente al final de su contrato actual y el club no le ofrecerá una renovación para prolongar su estancia.
A pesar de la gran inversión realizada en Josep Martínez, el portero español aún no ha dado las garantías necesarias para heredar la camiseta número uno de forma permanente. En consecuencia, el director general Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio están dispuestos a autorizar una inversión significativa. Mientras tanto, la Juventus también está inquieta en la zaga. Tanto Michele Di Gregorio como Mattia Perin han sido objeto de críticas recientemente, lo que ha llevado al director Damien Comolli a escuchar las ofertas que le llegan para remediar las debilidades defensivas que han afectado a los bianconeri.
El fallido fichaje de Gianluigi Donnarumma
La búsqueda desesperada de un nuevo guardameta llega tras un verano frustrante en el que los dos grandes clubes italianos se quedaron sin un objetivo importante a largo plazo. No es ningún secreto que el año pasado ambos clubes estuvieron en contacto constante con el entorno de Gianluigi Donnarumma. Intentaron atraer al internacional italiano lejos del París Saint-Germain con un traspaso gratuito muy esperado para asegurar su futuro.
Sin embargo, la repentina ruptura de la relación del portero con la jerarquía parisina aceleró su salida mucho antes de lo inicialmente previsto. Obligado a una venta inmediata, el PSG sancionó oficialmente su traspaso al Manchester City. Este inesperado acontecimiento obligó tanto a la Juventus como al Inter a descartar por completo sus planes de fichaje y a buscar agresivamente en otros lugares un portero de élite que asegurara sus ambiciones nacionales y europeas.
Alisson se perfila como el principal objetivo de la Serie A.
Ahora que Donnarumma se ha consolidado en la Premier League, los rivales de la Serie A han vuelto a fijar su mirada en Anfield. Según el periódico italiano La Repubblica, la estrella del Liverpool Alisson ha sido identificado como una solución de primer nivel. Alisson se encuentra en una situación precaria, ya que el Liverpool gastó una importante suma para fichar a Giorgi Mamardashvili del Valencia para que se convirtiera en su indiscutible número uno.
El contrato actual de Alisson con el Liverpool expira el 30 de junio de 2027, lo que supone una oportunidad estratégica para los clubes italianos. Teniendo en cuenta su situación, el informe señala que, dado que cumplirá 34 años en octubre, el Liverpool podría estar dispuesto a dejarlo marchar, y su experiencia en la liga italiana lo convierte en una opción increíblemente atractiva.
Superar los obstáculos salariales y las alternativas costosas
Aunque el brasileño representa una oportunidad extraordinaria, cualquier posible acuerdo dependerá en gran medida de una complicada logística financiera. El principal obstáculo es el enorme salario que exige. Como se destaca en el informe original, el problema es que su salario de 5 millones de euros lo situaría en un nivel demasiado alto para el Nerazzurri y el Bianconeri.
Si estas enormes exigencias salariales resultaran insuperables, ambos clubes tienen opciones alternativas en el mercado nacional, aunque ninguna es barata. Marco Carnesecchi, del Atalanta, exige una cuantiosa suma de al menos 45 millones de euros, mientras que Guglielmo Vicario, del Tottenham, costaría no menos de 30 millones. Por consiguiente, negociar a la baja el salario de Alisson sigue siendo la perspectiva más atractiva para que el Inter y la Juventus resuelvan finalmente sus respectivas crisis de porteros.
