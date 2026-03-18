La trayectoria del Inter en la Youth League 2025/2026 termina con una amarga derrota. Los chicos de Benito Carbone cayeron en cuartos de final al perder en casa por 3-2 ante un Benfica que, en definitiva, estaba a su alcance, en un partido en el que los detalles decisivos marcaron su eliminación definitiva. Esta vez, los nerazzurrini no logran la hazaña que ya consiguieron en los playoffs contra el Colonia y en octavos contra el Betis de Sevilla: una remontada espectacular in extremis. La fortaleza del exjugador de la Roma Coletta (en la portería) y de sus compañeros resiste hasta el minuto 96 y los lusos pasan así a la Final 4 del torneo, que se disputará en Lausana.
Traducido por
El Inter ve cómo se esfuma su sueño en la Youth League: el Benfica gana 3-2 y se clasifica para la Final 4
LA CARRERA
El Inter empieza con fuerza, pero es el Benfica quien abre el marcador precisamente gracias al centrocampista italiano Coletta, que aprovecha con un cabezazo una indecisión de la defensa y bate a Taho. En la segunda parte, justo cuando el Inter estaba en su mejor momento, llega el segundo gol de Freitas, de nuevo de cabeza, tras un centro de Umeh. Carboni prueba con los cambios y el recién incorporado Zouin acorta distancias (2-1) apenas 60 segundos después de saltar al campo. El Inter se desequilibra para intentar buscar el empate y el Benfica castiga al contraataque con Francisco Silva, que marca a puerta vacía tras una generosa asistencia de Banjaqui, que se plantó solo ante Taho. ¿Todo acabado? No, porque en el tiempo de descuento, un cabezazo de El Mahboubi tras una jugada a balón parado vuelve a poner al Inter 3-2 y a un gol de la posible tanda de penaltis, pero el Benfica resiste hasta el minuto 96 y el resultado condena a los nerazzurri a la eliminación.
EL MARCADOR
INTER-BENFICA 2-3
GOLES: 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin); Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). Entrenador: Carbone
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes); Umeh (92' Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (desde el 74' Neves). Entrenador: Vitor Vinha
Árbitro: Derevinskyi (Ucrania)
Amonestados: Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas
Expulsados: -