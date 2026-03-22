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Chivu Allegri Conte 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

El Inter sigue sin ganar y mantiene viva la lucha por el Scudetto: comparamos los calendarios, porque el Nápoles y el Milan aún pueden aspirar al título. Pero Chivu tiene una ventaja

Las posibilidades que tienen los tres equipos de ganar el Scudetto al final de la temporada.

El Inter ya no sabe ganar.

Parece una casualidad, pero el mes de marzo terminará —debido al parón por los partidos de las selecciones nacionales, en el que también la Italia de Gattuso se jugará el pase a el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México— sin ninguna victoria para el equipo nerazzurro dirigido por Cristian Chivu (aunque, debido a la sanción de la jornada anterior, en la noche del Franchi estuvo presente Kolarov como entrenador principal): de hecho, tras el empate a 0-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Italia contra el Como, llegó la derrota en el derbi contra el Milan y los dos empates consecutivos por 1-1, primero en casa contra el Atalanta y luego a domicilio contra la Fiorentina.

Un dato que demuestra que la lucha por el Scudetto está más abierta que nunca.

  • LA CRISIS DEL INTER EN UNA CIFRA

    Hay un dato que llama la atención en este Inter: entre los siete primeros equipos de la clasificación de la Serie A, los nerazzurri son el equipo que más puntos ha perdido —según DAZN— cuando iban ganando, con nada menos que 12 puntos desperdiciados.

    Es un dato, es cierto, una estadística incluso fría, pero que da testimonio del mal momento del club de Viale della Liberazione que —quiera o no— está manteniendo vivas e intactas las ambiciones tanto del Milan como del Nápoles en la lucha por el Scudetto, ya que la clasificación sitúa al Inter a +6 de los rossoneri y a +7 de los partenopeos.

    Una ventaja importante, pero no insuperable.

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  • NO ES EL MEJOR MOMENTO DEL INTER

    Probablemente, el parón llega en el momento adecuado para el Inter: así lo afirmó también Kolarov a DAZN tras el partido, al reconocer que no es el mejor momento para los nerazzurri. Contra la Fiorentina, llegó la ventaja inmediata con Esposito, pero posteriormente el equipo de Viale della Liberazione no fue capaz de sentenciar el partido como antes, cediendo terreno, espacio y confianza a los viola, capaces de encontrar el camino del empate.

    En este sentido, el aspecto psicológico es fundamental, si no decisivo: cero victorias en este mes y la posibilidad de que el fantasma de un Scudetto perdido en la recta final vuelva a aparecer en los pensamientos y en las mentes de los jugadores nerazzurri (algo que ya ocurrió antes con el Milan de Pioli y luego con el propio Nápoles de Conte).

    No hay que subestimar nada: hay que recuperar la confianza y el parón también puede traer consigo algunas recuperaciones importantes, como la del capitán Lautaro Martínez. La próxima jornada de liga se vuelve fundamental en este sentido.

  • LA VENTAJA EN LA PRÓXIMA JORNADA

    Quizá no sea del todo adecuado hablar de ventaja en un partido en casa contra una Roma en racha y con ganas de luchar por la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. Pero la atención, en realidad, más que en Pascua, debe centrarse en el lunes de Pascua: el Inter jugará primero, el domingo por la noche, y luego podrá sentarse a disfrutar del Nápoles-Milan del lunes por la noche, a las 20:45, en directo desde el estadio Diego Armando Maradona.

    Pase lo que pase, al menos uno de los dos contendientes al Scudetto perderá puntos en la próxima jornada y se alejará —o, como mucho, mantendrá intacta su ventaja— del Inter, líder de la clasificación de la Serie A.

    Por este motivo, la jornada número 31 es absolutamente decisiva, en un sentido u otro, para la adjudicación del Scudetto.

  • EL NÁPOLES TIENE FE

    Pero para un Inter que ha dejado escapar algunos puntos en las últimas tres jornadas, hay dos rivales ansiosos por recortar aún más distancias y que esperan enfrentarse el lunes de Pascua para ver quién será realmente el rival del Inter.

    Empecemos por el Nápoles. El técnico Antonio Conte ha sido claro al respecto: «En estos siete meses hemos aguantado el tipo, ahora tenemos que clasificarnos para la Champions, pero sabemos que otros equipos también quieren hacerlo. Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante».

    La misión de Conte está toda en la última frase: presionar a quienes están por delante. El entrenador de los azzurri sigue creyendo en la remontadapor el Scudetto y cuenta con dos factores importantes: la recuperación de los lesionados y el calendario.

    Tras la recuperación de De Bruyne y Anguissa, el técnico salentino espera que Rrahmani y Di Lorenzo estén al 100 %, al igual que Lobotka, todos ellos jugadores fundamentales para el esquema de los napolitanos. Y luego está ese calendario que indica que, tras el Milan, los rivales más complicados son Lazio, Bolonia y Como. Un recorrido en el que los napolitanos parten como favoritos —al menos sobre el papel— en la mayoría de los partidos y están listos para recuperar algunos puntos más frente a unos nerazzurri que parecen haber perdido algo de seguridad.

  • EL MILÁN ESTÁ AHÍ

    Y luego está el Milan.

    Massimiliano Allegri se mostró más cauteloso tras la victoria sobre el Torino: «Nos encontramos con un buen Torino y forzamos demasiado el juego; no fue fácil tras el empate de la primera parte. Estamos al final de la temporada y hay que pensar en ganar y mejorar la clasificación. Miramos hacia atrás, es una victoria menos para nuestro objetivo prioritario».

    La línea de juego y de comunicación del técnico de Livorno sigue siendo la misma: el objetivo final es volver a la Champions League. Pero, tal y como están las cosas, la clasificación dice que el Milan está a seis puntos y ha recuperado algo de seguridad en el partido contra los granatas, tras la derrota en el Olímpico ante la Lazio que parecía haber minado la confianza del equipo rossonero.

    El calendario rossonero no es precisamente fácil, dados los enfrentamientos contra el Nápoles el lunes de Pascua y la Juventus a finales de abril, pero, aparte del Atalanta, los milaneses tienen por delante compromisos que, sobre el papel, están a su alcance, con la posibilidad de aprovechar nuevos tropiezos del Inter.

    El campo dará la respuesta, pero la lucha por el Scudetto está más abierta que nunca tras esta trigésima jornada de liga.

  • EL CALENDARIO DEL INTER

    El 5 de abril de 2026 a las 20:45 en la Serie A contra la Roma (Inter - Roma)

    El 12/04/2026 a las 20:45 en la Serie A contra el Como (Como - Inter)

    El 17/04/2026 a las 20:45 en la Serie A contra el Cagliari (Inter - Cagliari)

    El 21/04/2026 a las 21:00 en la Copa de Italia contra el Como (Inter - Como)

    El 26/04/2026 a las 18:00 en la Serie A contra el Torino (Torino - Inter)

    El 03/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Parma (Inter - Parma)

    El 10/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra la Lazio (Lazio - Inter)

    El 17/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Verona (Inter - Verona)

    El 24/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Bolonia (Bolonia - Inter)

  • EL CALENDARIO DEL MILÁN

    El 6 de abril de 2026 a las 20:45 en la Serie A contra el Nápoles (Nápoles - Milan)

    El 11/04/2026 a las 18:00 en la Serie A contra el Udinese (Milán - Udinese)

    El 19/04/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Verona (Verona - Milan)

    El 26/04/2026 a las 20:45 en la Serie A contra la Juventus (Milán - Juventus)

    El 3 de mayo de 2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Sassuolo (Sassuolo - Milan)

    El 10/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Atalanta (Milán - Atalanta)

    El 17/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Genoa (Genoa - Milan)

    El 24/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Cagliari (Milan - Cagliari)

  • EL CALENDARIO DEL NÁPOLES

    El 6 de abril de 2026 a las 20:45 en la Serie A contra el Milan (Nápoles - Milan)

    El 12/04/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Parma (Parma - Nápoles)

    El 18/04/2026 a las 18:00 en la Serie A contra la Lazio (Nápoles - Lazio)

    El 24/04/2026 a las 20:45 en la Serie A contra la Cremonese (Nápoles - Cremonese)

    El 3 de mayo de 2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Como (Como - Nápoles)

    El 10/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Bolonia (Nápoles - Bolonia)

    El 17/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Pisa (Pisa - Nápoles)

    El 24/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Udinese (Nápoles - Udinese)