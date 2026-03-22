El Inter sigue sin ganar y mantiene viva la lucha por el Scudetto: comparamos los calendarios, porque el Nápoles y el Milan aún pueden aspirar al título. Pero Chivu tiene una ventaja

Pero para un Inter que ha dejado escapar algunos puntos en las últimas tres jornadas, hay dos rivales ansiosos por recortar aún más distancias y que esperan enfrentarse el lunes de Pascua para ver quién será realmente el rival del Inter.

Empecemos por el Nápoles. El técnico Antonio Conte ha sido claro al respecto: «En estos siete meses hemos aguantado el tipo, ahora tenemos que clasificarnos para la Champions, pero sabemos que otros equipos también quieren hacerlo. Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante».

La misión de Conte está toda en la última frase: presionar a quienes están por delante. El entrenador de los azzurri sigue creyendo en la remontadapor el Scudetto y cuenta con dos factores importantes: la recuperación de los lesionados y el calendario.

Tras la recuperación de De Bruyne y Anguissa, el técnico salentino espera que Rrahmani y Di Lorenzo estén al 100 %, al igual que Lobotka, todos ellos jugadores fundamentales para el esquema de los napolitanos. Y luego está ese calendario que indica que, tras el Milan, los rivales más complicados son Lazio, Bolonia y Como. Un recorrido en el que los napolitanos parten como favoritos —al menos sobre el papel— en la mayoría de los partidos y están listos para recuperar algunos puntos más frente a unos nerazzurri que parecen haber perdido algo de seguridad.