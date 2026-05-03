AFP
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El Inter se proclamó campeón de la Serie A con tres jornadas por jugarse tras ganar al Parma, con gol decisivo de una exestrella del Manchester United
Los nerazzurri se hacen con su 21.º Scudetto
La fiesta comenzó en la mitad azul de Milán. El Inter necesitaba un punto el domingo para ser campeón, pero el equipo de Cristian Chivu no dejó nada al azar.
Thuram y Mkhitaryan marcaron los goles que sellaron el título 21.º de la historia del club y el tercero en seis años.
Con Nápoles a nueve puntos y el AC Milan aún más atrás tras perder 2-0 con Sassuolo, el título estaba garantizado.
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Thuram y Mkhitaryan cumplen con lo prometido
El empate se rompió en el descuento de la primera parte. Tras presionar sin pausa, Piotr Zielinski filtró un pase preciso a Thuram, quien definió con calma y enloqueció a la afición local.
El partido se sentenció en el 80’: Mkhitaryan, ex del Manchester United, marcó el segundo tras una jugada de Lautaro Martínez, que había ingresado en la segunda parte.
El gran avance de Chivu como entrenador
Este triunfo es un hito para Chivu, quien debutó de forma sobresaliente como técnico del Inter.
El rumano, que ya conquistó el triplete como defensa del club, logra así su primer gran título como técnico. Su flexibilidad táctica y su capacidad para mantener concentrada a la plantilla durante toda la temporada han recibido elogios de expertos de toda Europa.
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El doble sueño sigue vivo
Aunque el título de la Serie A ya está asegurado, la temporada del Inter aún no ha terminado. Los nerazzurri buscarán el doblete ante la Lazio en la final de la Coppa Italia, el 13 de mayo en el Estadio Olímpico. Para Chivu, es la ocasión de cerrar un debut histórico con otro título.