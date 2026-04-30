AFP
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El Inter se lleva la pugna por la estrella del Tottenham tras llegar a un acuerdo con el jugador de cara a su fichaje este verano
Los nerazzurri lideran la carrera por Vicario
Según TEAMtalk, el Inter lidera la carrera por fichar a Vicario. Las negociaciones llevan meses en curso y ya hay acuerdo verbal sobre las condiciones personales con el portero italiano. La operación se habilitó tras la decisión del Tottenham en enero de dejar marchar a su guardameta tras solo dos temporadas en Inglaterra.
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Buscar un sucesor
La inminente marcha del jugador de 29 años ha desatado la búsqueda de un sucesor en el Tottenham Hotspur Stadium. Su salida obliga a elegir entre promocionar a un canterano o fichar a un portero de renombre de la Premier. Aunque el foco está en las últimas jornadas, la directiva ya tiene candidatos para la portería en la temporada 2026-27.
Sustituir a un icono veterano
La apuesta del Inter por Vicario busca reemplazar a Yann Sommer, cuyo contrato vence en 2026. Vicario ha sido fiable para los Spurs con 13 partidos sin encajar en 43, pero una operación de hernia podría haber terminado su temporada. Según TEAMtalk, los Spurs ya vigilan a James Trafford (Manchester City) y a Bart Verbruggen (Brighton) para sustituirlo.
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Fichajes y jugadas decisivas para la supervivencia
El Tottenham afrontará los partidos restantes sin su portero titular y necesita asegurar la permanencia en la Premier League. Su capacidad para fichar a jugadores como Trafford, y preferirlos sobre clubes como el Liverpool, dependerá de mantenerse en la categoría, con Antonin Kinsky listo para reemplazarlo si descienden. Mientras tanto, el Inter negocia el traspaso con los Spurs por un futbolista cuyo contrato en Londres vence en 2028.