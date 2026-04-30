El Inter se lleva la pugna por la estrella del Tottenham tras llegar a un acuerdo con el jugador de cara a su fichaje este verano

La inminente marcha del jugador de 29 años ha desatado la búsqueda de un sucesor en el Tottenham Hotspur Stadium. Su salida obliga a elegir entre promocionar a un canterano o fichar a un portero de renombre de la Premier. Aunque el foco está en las últimas jornadas, la directiva ya tiene candidatos para la portería en la temporada 2026-27.