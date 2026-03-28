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CM grafica Kone 16 9Getty Images

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El Inter se interesa por Manu Koné, la Roma piensa en Ismael: las exigencias del Sassuolo y el posible entramado del mercado

Inter Milán
Roma
Fichajes
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I. Kone
M. Kone

De Manu Koné a Ismael Koné: posible intercambio en el mercado entre el Inter, la Roma y el Sassuolo que involucra a los dos centrocampistas.

De Manu a Ismael Koné, con Roma, Sassuolo e Inter en liza: este verano podría gestarse un entramado de fichajes en torno a estos dos centrocampistas. Que los nerazzurri estén interesados en Manu Koné es algo que se sabe desde el verano pasado, pero a esto se ha sumado el interés de los giallorossi por el canadiense del Sassuolo.


Según informa La Gazzetta dello Sport, él sería el jugador elegido para sustituir a Manu Koné en caso de que este se marchara. Una marcha que, independientemente del Inter, podría tener que concretarse antes del 30 de junio por exigencias relacionadas con el Fair Play Financiero. Pero vayamos por partes.

  • CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

    Según informa el diario, la Roma necesita obtener ingresos antes del 30 de junio. Koné fue fichado en 2024 por 18 millones más 2 de bonificaciones y, en estos momentos, su valor contable es de algo más de 11 millones.

    El objetivo de la directiva giallorossa es obtener una importante plusvalía que, si el francés se marchara por una cifra de entre 40 y 50 millones, podría ascender a al menos 30 millones. Un auténtico soplo de aire fresco para las arcas de la Roma, pero mucho dependerá de las ofertas que lleguen a la capital.


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  • EL INTER ESTÁ AQUÍ

    Los nerazzurri lo intentaron con seriedad el verano pasado y siguen al acecho. El pasado agosto, Koné mantuvo largas conversaciones con el Inter, llegando incluso a dar su visto bueno al traspaso a Milán. Todo parecía hecho, listo para firmar, antes de que la Roma, con Claudio Ranieri al frente, frenara la negociación.

    El Inter, sin embargo, nunca ha abandonado la pista de Koné y Cristian Chivu tampoco ha cambiado de opinión respecto a la necesidad de contar en la plantilla con un centrocampista físico, diferente a los que hay actualmente disponibles.

    La valoración es elevada —entre 40 y 50 millones— y es difícil que los nerazzurri dispongan de esa suma al inicio del mercado. Sin embargo, el interés es alto y los escenarios de verano están en continua evolución.

  • LA ROMA SE MANTENGA CAUTELOSA

    La Roma no quiere verse sorprendida sin estar preparada y ya está pensando en una alternativa. Ismael Koné, por quien el Sassuolo —que pagó 13 millones al Marsella por él— pide 30 millones, es el jugador que han elegido los giallorossi para sustituir al francés en caso de que este se marche.


    La cifra de los neroverdi también es elevada, pero —según escribe La Gazzetta dello Sport— gracias a las buenas relaciones entre la Roma y el Sassuolo, se podría llegar a un acuerdo por una cifra más baja, en torno a los 23/24 millones más bonus.


    A la espera, pues, del final de la temporada, en la que el Inter se juega el Scudetto y la Roma el acceso a la Champions, y del Mundial, los clubes están empezando a moverse. Con Manu Koné e Ismael Koné como objetos de deseo.