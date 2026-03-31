Entre las —pocas— noticias positivas del fútbol italiano destaca el gran despegue de Marco Palestra: extremo derecho nacido en 2005, en su primera temporada en la Serie A ya se ha ganado la titularidad en la banda del Cagliari, llamando también la atención del seleccionador nacional, Rino Gattuso, quien le dio la oportunidad de debutar en la semifinal de los play-offs de clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte y probablemente hoy estará en el banquillo en la final contra Bosnia. Joven talento de calidad, los focos del mercado ya se han encendido sobre él.
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El Inter presiona por Palestra: ya está lista la oferta para el Atalanta
EL MOVIMIENTO DEL INTER
Esta temporada han acudido muchos ojeadores extranjeros para ver de cerca a Palestra, un jugador propiedad del Atalanta que el Cagliari se ha llevado en cesión sin opción de compra por una cifra cercana al millón de euros —el acuerdo no incluye derechos ni obligaciones de compra—, lo que demuestra que, desde el principio, siempre ha creído firmemente en las cualidades del joven. Los directivos de la Serie A también han incluido el perfil del jugador en su base de datos; entre los clubes que más interés han mostrado por Palestra se encuentra el Inter: según el Corriere della Sera, los nerazzurri estarían pensando en reservar un presupuesto de 35 millones para fichar al extremo del Atalanta.
YA SE HAN RECHAZADO 20 MILLONES DE LA PREMIER LEAGUE
Por otro lado, sin embargo, hay que tener en cuenta a la familia Percassi, que, como siempre, no está dispuesta a hacer concesiones y, por el momento, no se plantea vender a Palestra. Al igual que no quiso dejarlo marchar en verano, cuando el Liverpool se presentó con casi 20 millones, que luego transfirió al Parma a cambio de Leoni. O incluso antes, cuando la Juventus y la Roma se habían interesado por él, pero se encontraron con la puerta cerrada por parte de los nerazzurri.