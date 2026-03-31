El Inter presiona por Palestra: ya está lista la oferta para el Atalanta

Esta temporada han acudido muchos ojeadores extranjeros para ver de cerca a Palestra, un jugador propiedad del Atalanta que el Cagliari se ha llevado en cesión sin opción de compra por una cifra cercana al millón de euros —el acuerdo no incluye derechos ni obligaciones de compra—, lo que demuestra que, desde el principio, siempre ha creído firmemente en las cualidades del joven. Los directivos de la Serie A también han incluido el perfil del jugador en su base de datos; entre los clubes que más interés han mostrado por Palestra se encuentra el Inter: según el Corriere della Sera, los nerazzurri estarían pensando en reservar un presupuesto de 35 millones para fichar al extremo del Atalanta.



