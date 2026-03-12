Getty Images Sport
El Inter Miami de Lionel Messi, listo para competir con la Juventus por el fichaje de la estrella del Manchester City en el mercado de verano
El Inter Miami se suma a la puja por la estrella del Manchester City.
El Inter Miami no es el único interesado, ya que el Benfica, antiguo club de Silva, sueña con su regreso, mientras que el Galatasaray también sigue de cerca la situación, según Gazzetta dello Sport. Sin embargo, la perspectiva de jugar junto a Messi en Estados Unidos es un gran aliciente. Silva gana actualmente entre 7 y 8 millones de euros netos al año, más bonificaciones, una cifra que tanto el Miami como la Juve están evaluando mientras preparan sus ofertas para el versátil centrocampista.
La Juventus sopesa un ambicioso doble fichaje.
Gazzetta afirma que los directivos de la Juventus Damien Comolli y Marco Ottolini ya han iniciado contactos para explorar la viabilidad de llevar a Silva a Turín. El interés por Silva forma parte de una estrategia más amplia para identificar a agentes libres de élite que puedan reforzar la plantilla sin tener que pagar una elevada cantidad por su traspaso. Además de la estrella del City, la Vecchia Signora ha puesto sus ojos en Leon Goretzka, del Bayern de Múnich. Ambos jugadores representan el perfil de alto nivel que ansía la Juventus, aunque cualquier acuerdo dependerá probablemente de que el club consiga la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, a fin de garantizar tanto el poderío financiero como el prestigio necesarios para superar a la competencia.
Goretzka da señales de que abandonará el Bayern de Múnich
Goretzka ya ha confirmado que dejará el Bayern cuando expire su contrato en junio. El internacional alemán está ansioso por afrontar un nuevo reto y ha declarado: «Me tienta la idea de vivir una experiencia en el extranjero: quizá sea mi última oportunidad». Esta confesión ha puesto a la Juventus en alerta máxima, aunque se enfrenta a la dura competencia del Arsenal, que, según se dice, es el destino soñado por el jugador.
Aunque la Premier League sigue siendo una amenaza, la Juve confía en el proyecto de Luciano Spalletti para atraer al jugador de 31 años a la Serie A. El salario actual de Goretzka, de casi 7 millones de euros netos al año, está al alcance de los bianconeri, siempre que puedan deshacerse de otros jugadores con salarios elevados.
La clasificación para la Champions League es la clave.
Para la Juventus, las próximas semanas en el campo de juego determinarán su éxito en el mercado de fichajes. El acceso a los 60 millones de euros del premio de la UEFA es esencial para satisfacer las demandas salariales de estrellas como Silva y Goretzka. El club ocupa actualmente el cuarto puesto de la Serie A y espera que un buen final de temporada le proporcione la ventaja necesaria para convencer a estas estrellas mundiales de que elijan Turín en lugar de Miami, Londres o Lisboa.
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la batalla entre la élite europea tradicional y el poder emergente de la MLS se personificará en la lucha por Silva. El ambicioso proyecto del Inter Miami, bajo la dirección de David Beckham y liderado por Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, supone una auténtica amenaza para los planes de la Juventus.
