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El Inter Miami afirma que Lionel Messi sufre una «sobrecarga» y «fatiga muscular» en el tendón de la corva, aunque se espera que la estrella argentina juegue en el Mundial
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Se espera que esté listo para el Mundial
Aunque el Inter Miami no ha dado una fecha concreta para el regreso de Messi, Fabrizio Romano informa que se espera que el delantero argentino esté listo para el inicio del Mundial en junio.
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La temporada de Messi hasta ahora
Messi ha jugado 14 de los 15 partidos del Miami esta temporada, con 12 goles y ocho asistencias. Es el actual MVP por segundo año consecutivo.
- AFP
Próximos partidos de Argentina
La Selección jugará dos amistosos antes de defender su título el 16 de junio en Kansas City ante Argelia.
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¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?
Los Herons descansarán hasta el 22 de julio, cuando vuelvan a jugar en la liga. Actualmente son segundos en la Conferencia Este con 31 puntos tras 15 partidos.