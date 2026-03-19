El Inter lamenta el fallecimiento de Silvino Louro: el preparador de porteros en los años del Triplete

El FC Internazionale Milano expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Silvino de Almeida Louro, colaborador histórico de José Mourinho y preparador de porteros del primer equipo nerazzurro entre 2008 y 2010.

Tras una carrera de 23 años como portero, Silvino comenzó su andadura como colaborador junto a Mourinho, trabajando con él desde 2001 hasta 2018. En el Nerazzurro entrenó al equipo de porteros formado por Julio César, Francesco Toldo y Paolo Orlandoni, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de Cristian Chivu desempeñando el mismo cargo. De gran personalidad y carisma, no era raro ver a Silvino ponerse los guantes y participar en primera persona en los entrenamientos de porteros en los campos de Appiano Gentile. En las dos temporadas que vivió en el Inter, su contribución fue fundamental para la conquista de dos Scudetti, dos Supercopas de Italia, una Copa de Italia y la Liga de Campeones de 2010.

El Club se une a la familia en este momento de duelo.



