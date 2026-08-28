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El Inter estudia nuevos contratos para Federico Dimarco, Carlos Augusto y Hakan Calhanoglu tras el mercado de fichajes de verano

Fichajes
Inter Milán
F. Dimarco
H. Calhanoglu
C. Augusto
Serie A

El Inter de Milán se prepara para asegurar el núcleo de su plantilla iniciando conversaciones clave para renovar contratos tras el cierre del mercado de fichajes de verano. Los dirigentes del club han situado los nuevos acuerdos para estrellas importantes como Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu en lo más alto de su lista de prioridades.

  • Priorizando nuevos acuerdos en San Siro

    SegúnCorriere dello Sport, tras la renovación de contrato de Pio Esposito hasta 2031, la directiva del Inter de Milán centra de inmediato su atención en una importante tanda de próximas renovaciones. Una vez se cierre oficialmente el mercado de fichajes de verano, los dirigentes del club reanudarán conversaciones intensivas para asegurar el futuro a largo plazo de varios miembros clave de la plantilla. Con múltiples jugadores de primer nivel acercándose a etapas decisivas de sus contratos actuales, el Inter está decidido a evitar cualquier fricción innecesaria abordando la jerarquía de las renovaciones a principios de otoño.

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    Asegurar el futuro de Federico Dimarco

    El asunto más urgente en el orden del día afecta al lateral izquierdo estrella Federico Dimarco, cuyo contrato actual se extiende hasta 2027 junto con una opción del club para un año más. Aunque el Inter está tranquilo por esa cláusula, se entiende que el vigente MVP del Scudetto busca una merecida mejora salarial que refleje su inmenso valor para la plantilla. Fuentes del club indican que Dimarco está abierto a hablar de un contrato más largo y espera una subida de sueldo de 4 a 5 millones de euros para reflejar su enorme contribución al 21.º Scudetto del equipo, al tiempo que subrayan que el jugador sigue totalmente centrado en el terreno de juego.

  • Resolver las situaciones de Carlos Augusto y Calhanoglu

    Las negociaciones con el polivalente jugador brasileño Carlos Augusto llevan meses en marcha, con el Inter ofreciéndole una mejora salarial hasta rondar los 3 millones de euros. Sin embargo, las conversaciones dependen del interés del exjugador del Monza por tener minutos con regularidad, dada la competencia de Alessandro Bastoni y Dimarco a las órdenes del entrenador Cristian Chivu. Mientras tanto, el mediapunta Hakan Calhanoglu ha entrado oficialmente en el último año de su contrato, lo que ha llevado al presidente del club, Beppe Marotta, a respaldar públicamente la importancia del centrocampista para el proyecto histórico del Inter.

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    Planificando la plantilla más amplia

    Más allá de las prioridades inmediatas, la dirección del Inter también debe gestionar una delicada oleada de próximos vencimientos de contrato que se extiende hasta 2028. Pilares clave de la actual plantilla, como Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, Manuel Akanji y Piotr Zielinski, requerirán una cuidadosa planificación a largo plazo para proteger el proyecto deportivo del club. Mientras el Inter equilibra perfiles de edad, exigencias físicas y estructuras financieras, los despachos de San Siro demuestran que la temporada de renovaciones de contrato realmente nunca termina.

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