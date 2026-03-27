Entre las reuniones previstas para el mes de abril en Viale della Liberazione, habrá también algunas dedicadas al proyecto Sub-23. El primer año está llegando a su fin; habrá tiempo para los balances finales y las reflexiones pertinentes, pero era importante sentar las bases para el futuro. Tras un buen comienzo, el equipo de Vecchi tuvo que hacer frente a un bajón inesperado, una montaña rusa que, de todos modos, puede formar parte del juego, ya que nos encontramos ante el debut absoluto del segundo equipo en la Serie C. Próximamente, sin embargo, habrá que revisar el proyecto y la filosofía que lo acompaña, probablemente pensando también en cómo irán las cosas con el actual entrenador, Stefano Vecchi, que no tiene del todo claro si volverá a ocupar el mismo banquillo el año que viene. La temporada actual ha presentado algunos puntos críticos, no han faltado algunos malentendidos con el grupo Primavera y también las instalaciones de entrenamiento han presentado algunos problemas, que, de todos modos, deberían resolverse a partir del próximo enero, cuando se espera que el Inter Sub-23 pueda unirse al primer equipo en Pinetina, una vez finalizadas las obras de Appiano Gentile.
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El Inter: el equipo sub-23 cambia de sede; a partir del año que viene, los partidos en casa se disputarán en el Breda. Resumen del proyecto
Y SE VA A ALBREDA
Por otra parte, ya es un hecho que el equipo dejará el estadio de Monza, donde los nerazzurri están jugando esta temporada. A partir de la próxima temporada, los partidos se disputarán en el Breda de Sesto San Giovanni, donde también debería jugar el equipo femenino en caso de que se clasifique para la próxima Liga de Campeones. En cuanto a las ideas de futuro sobre la configuración de la plantilla, la línea debería ser la de incorporar a algunos jóvenes más para prepararlos con vistas al primer equipo, dado que en la plantilla actual hay pocos perfiles de este tipo. Entre los futbolistas que deberían empezar a jugar en el Sub-23 el próximo año se encuentran Zouin, nacido en 2006, y Mattia Marello, nacido en 2008.
STEFANO VECCHI ES LA PRIORIDAD
La cuestión del entrenador se abordará al final de la temporada; la prioridad del Inter es seguir confiando el equipo a Stefano Vecchi, pero será necesario que todos partan con la misma convicción. De lo contrario, las partes podrían separarse. En ese caso, los nerazzurri tendrían que barajar una serie de opciones, tanto internas como externas. Pero aún es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas.