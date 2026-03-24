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cm grafica bastoni barcellona deco
Emanuele Tramacere

Traducido por

El Inter: el Barcelona va en serio con Bastoni; el director deportivo Deco ha estado varias veces en Milán

Inter Milán
A. Bastoni
Barcelona
Fichajes

Las negociaciones aún no han comenzado oficialmente, pero todo el mundo está al tanto de los movimientos del club catalán. ¿Y el Inter? No se ha mostrado dispuesto a aceptar las cifras que hay sobre la mesa.

El Barcelona se está tomando muy en serio el fichaje de Alessandro Bastoni. El defensa italiano, nacido en 1999, que a lo largo de la temporada ha llegado incluso a lucir el brazalete de capitán del Inter, es el primer objetivo del club catalán, que quiere revolucionar su defensa este verano.


Según informa Fabrizio Romano, se confirman todos los rumores que llegan desde España, incluso los relativos a las cifras, con un protagonista absoluto en esta historia, el director deportivo Deco, que está trabajando intensamente para cerrar el fichaje del central.

  • EL FAVORITO DE DECO

    El Barcelona busca un central zurdo, hábil en la construcción del juego y con grandes cualidades ofensivas. Alessandro Bastoni lleva tiempo siendo considerado el refuerzo ideal, el perfil preferido del director deportivo de los blaugranas, para una plantilla que este verano podría perder tanto a Araujo como a Christensen y que quiere incorporar a un jugador de nivel internacional para sustituirlos.

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  • DECO HA VISITADO MILÁN EN VARIAS OCASIONES

    Y para que la operación salga adelante, tal y como cuenta Fabrizio Romano, Deco ha visitado Milán en varias ocasiones durante los últimos cuatro o cinco meses para «sembrar las semillas», tanto en sus relaciones directas con el jugador y su entorno como con el Inter.

  • BASTONI Y EL INTER LO SABEN

    Precisamente por eso, tanto el jugador como el Inter saben perfectamente que las noticias sobre el Barcelona no son simples rumores o especulaciones de la prensa, sino que son fruto de un interés real y de una negociación que podría ponerse en marcha en cualquier momento.

  • 50 MILLONES NO SON SUFICIENTES

    Por parte del Inter, lo que se le ha comunicado al excentrocampista portugués, ahora directivo, es que una oferta de 50 millones de euros no bastaría para que se plantearan su venta. Tampoco se ha confirmado la intención de traspasar a su defensa central, y desde luego no por esa cantidad.

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