El Inter: el Barcelona va en serio con Bastoni; el director deportivo Deco ha estado varias veces en Milán

El Barcelona se está tomando muy en serio el fichaje de Alessandro Bastoni. El defensa italiano, nacido en 1999, que a lo largo de la temporada ha llegado incluso a lucir el brazalete de capitán del Inter, es el primer objetivo del club catalán, que quiere revolucionar su defensa este verano.





Según informa Fabrizio Romano, se confirman todos los rumores que llegan desde España, incluso los relativos a las cifras, con un protagonista absoluto en esta historia, el director deportivo Deco, que está trabajando intensamente para cerrar el fichaje del central.