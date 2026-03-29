Minuto 41 de la primera parte: Akliouche se escapa por la derecha, centra al área donde Thuram, dejado en total soledad por los centrales colombianos, se eleva antes que el portero Montero, que sale mal, y marca el 2-0 con un disparo que toca el larguero antes de entrar en la portería. El primer gol lo había marcado Doué a la media hora de juego.

En el minuto 56 llega también la asistencia para el doblete de Doué, un pase raso desde la derecha para la llegada de la joven estrella del PSG, que aprovecha el error del jugador de la Juventus Cabal. El partido de Thuram terminó en el minuto 78, cuando dejó el campo a Mbappé justo después del 3-1 de Campaz.