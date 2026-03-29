Alessandro Bastoni al Barcelona este verano: un escenario que no hay que descartar en absoluto. Según La Gazzetta dello Sport, el defensa central del Inter y de laselección nacional está realmente tentado de emprender una nueva aventura —la primera de su carrera— en el extranjero. La presión de los catalanes es fuerte y el jugador —que, sin embargo, no ha pedido ni pedirá la salida— se siente halagado por el interés de un club de tal calibre. Si las peticiones del Inter coincidieran con las ofertas de los blaugranas, entonces el fichaje podría materializarse. Pero, en ese caso, ¿qué harían los nerazzurri? ¿Quién ocuparía el puesto del exjugador del Atalanta y del Parma?
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El Inter, con Gila como sustituto de Bastoni: se avecina un duelo con el Milan en el mercado de fichajes, pero Tare tiene vía libre
Partiendo de la base de que el Inter valora a Bastoni en al menos 70 millones más bonificaciones, si lograra venderlo, el club de Marotta se encontraría con una buena suma en sus manos. Con ella se podría llevar a cabo esa revolución en la defensa que, para el verano, ya está prevista en Viale della Liberazione. Cambiará el portero titular —Vicario es el elegido para sustituir a Sommer— y cambiarán algunas de las caras que han defendido estos colores en la historia reciente del club. Se marchan Acerbi y De Vrij, ambos al finalizar sus contratos, y llegan al menos un nuevo fichaje más joven pero ya preparado para asumir las responsabilidades que le correspondan. En la agenda nerazzurra figuran Ordóñez, del Brujas (valorado entre 20 y 25 millones), Solet, del Udinese, y Muharemovic, del Sassuolo.
Pero en las últimas semanas, otro nombre está ganando cada vez más terreno en esta lista: Mario Gila, de la Lazio. La cuestión es que el Milan está ejerciendo una fuerte presión sobre este mismo jugador en lo que se perfila como otro, el enésimo, derbi de fichajes entre los equipos milaneses. Gila fue traído a Italia precisamente por Tare, el actual director deportivo del Milan, quien, por lo tanto, podría tener vía libre para hacerse con el español, cuyo contrato expira en 2027. No se habla de renovación con Lotito, por lo que este verano será el momento en el que el central —que también ha rendido bien jugando en una defensa de tres— saldrá realmente al mercado. Y, aunque hay ofertas por él también de la Premier y la Liga, serán las eternas rivales de la ciudad las que se lo disputarán.