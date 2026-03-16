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El Inter, con Chivu como pilar fundamental: en el aire tres nuevos fichajes y tres grandes nombres, además de Thuram

El entrenador seguirá en el cargo, pero el equipo nerazzurro aún tiene que reforzarse en el mercado de fichajes.

El Inter tiene 8 puntos de ventaja sobre el Milan y 9 sobre el Nápoles a falta de 9 jornadas para el final del campeonato, peroel equipo nerazzurro aún debe reforzarse en el mercado de fichajes de verano de cara a la próxima temporada.

Nadie pone en duda a Cristian Chivu : en el club están muy contentos con el entrenador rumano, considerado un pilar fundamental.

El presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio ya están planificando el refuerzo del equipo y el trabajo de verano con Chivu, quien podría renovar su contrato, que vence en 2027, antes del inicio de la próxima temporada. 

  • 7 EN EL MERCADO

    La Gazzetta dello Sport afirma que el primer gran jugador en abandonar el Inter podría ser Marcus Thuram, atraído por las ofertas de Arabia Saudí.

    Al igual que con el delantero francés, Ausilio está estudiando las ofertas por el defensa Alessandro Bastoni y por el centrocampista Nicolò Barella, dos pilares de la selección italiana. Y, obviamente, está dispuesto a hablar del futuro de Hakan Calhanoglu, a quien le queda un año de contrato, salvo lesiones. Por cierto, el centrocampista turco está ya cerca de volver a los terrenos de juego, al igual que el delantero argentino Lautaro Martínez, quizá ya en el próximo partido fuera de casa de liga contra la Fiorentina, antes del parón por los partidos internacionales. 

    Siguiendo la lógica del player trading (vender jugadores para comprar otros), también están en el aire los nuevos fichajes: desde el brasileño Luis Henrique hasta el francés Andy Diouf, pasando por el croata Petar Sucic.

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